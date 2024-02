Princ William sam med zvezdami #video #foto

Podelitve britanskih filmskih nagrad se je udeležil tudi britanski prestolonaslednik, ki se je družil z zvezdniškimi gostjami in gosti.

Na 77. podelitev nagrad bafta je v nedeljo zvečer prišel tudi princ William, pričakovano brez žene Catherine, ki okreva po operaciji.

Kljub težavam v kraljevi družini, kot je bolezen njegovega očeta, je bil princ dobro razpoložen, ko se je srečal z vrsto zvezdnic in zvezdnikov na dogodku.

Princ z nominirankami v kategoriji obetavnih igralk Foto: Reuters

V občinstvu je sedel s Cate Blanchett. Foto: Reuters

Prisrčno sta se pozdravila tudi z Davidom Beckhamom. Foto: Reuters

William in njegova žena sta bila v preteklih letih redna gosta podelitve nagrad bafta, nenazadnje je on predsednik britanske filmske akademije, ki nagrade podeljuje. Letos so iz kraljeve palače že pred dogodkom sporočili, da bo princ prišel sam.

