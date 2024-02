Redko v javnosti: na podelitvi požel stoječe ovacije in številne ganil do solz #video

Na nedeljsko podelitev filmskih nagrad Britanske akademije (bafta) je nepričakovano prišel igralec Michael J. Fox, ki od leta 1991 trpi za Parkinsonovo boleznijo in se redko pojavlja v javnosti. Ob prihodu na oder je požel stoječe ovacije in številne ganil do solz, poroča BBC.

Igralec, ki je zaslovel z vlogo Martyja McFlyja v filmu Nazaj v prihodnost (Back to the Future), je na nedeljski prireditvi v londonski dvorani Royal Festival Hall podelil nagrado za najboljši film. To je prejel film Oppenheimer Christopherja Nolana.

Na oder prišel z invalidskim vozičkom in vztrajal, da vstane

62-letni Michael J. Fox je na oder prišel z invalidskim vozičkom, a je vztrajal, da je ob izročitvi nagrade vstal. Ob prihodu je požel stoječe ovacije in številne prisotne ganil do solz. Voditelj David Tennant ga je označil za "pravo legendo filma".

Ob predstavitvi nominirancev je Fox povedal, da so filmi "čarovnija, ki ti lahko spremeni življenje". Dodal je, da filmi združujejo ljudi "ne glede na to, kdo ste in od kod prihajate".

Poglejte:

Parkinsonovo bolezen so mu diagnosticirali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil star le 29 let. Od leta 1998, ko je bolezen delil z javnostjo, se redko pojavlja v javnosti.

V zaodrju so ga med drugim fotografirali v družbi igralke Hannah Waddingham in nekdanjega nogometaša Davida Beckhama.

