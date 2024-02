Napoved Oskarjev? Največ nagrad bafta je pobral Oppenheimer.

Na nedeljski podelitvi britanskih filmskih nagrad bafta je slavil epski film o očetu atomske bombe Juliusu Robertu Oppenheimerju režiserja Christopherja Nolana. Prejel je nagrado bafta za najboljši film, skupaj pa kar sedem baft, med drugim v kategorijah za najboljšo režijo, najboljšega igralca in najboljšega stranskega igralca.

Za britanskega filmskega ustvarjalca Christopherja Nolana je bila to prva bafta po nominacijah za filma Izvor in Dunkirk. Nolan se je vsem, ki so film podprli, zahvalil z besedami: "Hvala, ker ste se lotili nečesa temačnega." Režiser je namenil priznanje tudi prizadevanjem za mir organizacij za jedrsko razorožitev.

Režiser se je prav tako zahvalil zvezdniku filma Cillianu Murphyju, ki si je z upodobitvijo znanstvenika in fizika Oppenheimerja prislužil bafto za glavno moško vlogo. Murphy je o Oppenheimerju dejal, da je "izjemno zapleten lik".

Bafto za najboljšega stranskega igralca je dobil Robert Downey jr. za vlogo vodje komisije za atomsko energijo Lewisa Straussa v Oppenheimerju. Film je prejel tudi bafte za najboljšo fotografijo, glasbo in montažo.

Nagrada za najboljšo igralko v roke Emme Stone

Emma Stone je bila razglašena za najboljšo igralko, prepričala je z vlogo v filmu Nesrečna bitja režiserja Jorgosa Lantimosa. Nesrečna bitja so odnesla še pet baft, med drugim za kostumografijo, scenografijo in vizualne učinke.

Prejemnica nagrade bafta za žensko stransko vlogo je igralka Da'Vine Joy Randolph, in sicer za vlogo učiteljice v filmu The Holdovers režiserja Alexandra Paynea.

Nagrado bafta za izvirni scenarij je prejel film Anatomija padca.

Film o holokavstu Interesno območje britanskega režiserja Jonathana Glazerja je odnesel bafte za najboljši britanski film, za najboljši film, ki ni posnet v angleškem jeziku, ter za zvok.