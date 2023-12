Nekdanji mož Cruisove nove spremljevalke svari: Imej široko odprte oči. In denarnico.

"Ne glede na to, s kom je, s Tomom Cruisom ali s komerkoli drugim, bi se morali ti ljudje zavedati, da ima rada bolj fine stvari ter da ima drag in razkošen okus. Tom naj ima široko odprte oči in denarnico," je dejal oligarh Dmitrij Cvetkov in nekdanji mož Hajrove, s katero ima dva otroka.

Zvezdnika Misije nemogoče Toma Cruisa je Dmitrij Cvetkov, nekdanji mož Cruisove nove spremljevalke Elsine Hajrove opozoril, da bo moral igralec zaradi njenih zahtev pri sebi vedno imeti na široko odprto denarnico, saj ima njegova nekdanja žena drag in razkošen okus, poroča britanski DailyMail.

Cruisa so v družbi nove izbranke v javnosti prvič opazili pretekli teden na zabavi v londonskem Mayfairu.

Rada ima fine stvari in ima drag okus

Triinštiridesetletni Cvetkov je 61-letnega Cruisa opozoril še, da bo njegovo novo spremljevalko težko zadovoljiti. Rus je razkril tudi, da je med njunim burnim 11-letnim zakonom zapravil vrtoglavih deset milijonov funtov (skoraj 12 milijonov evrov) za njena oblačila in še dva milijona funtov (2,33 milijona evrov) za torbice.

"Ne glede na to, s kom je, s Tomom Cruisom ali s komerkoli drugim, bi se morali ti ljudje zavedati, da ima rada bolj fine stvari ter ima drag in razkošen okus. Tom naj ima široko odprte oči in denarnico," je dejal oligarh in dodal: "Vesel sem zanjo in ji želim vse najboljše."

Njegovo premoženje naj bi se po ločitvi zmanjšalo za okoli tri četrtine

Cvetkov je sicer obogatel z diamanti in rudarjenjem, med drugim pa je razkril, da ga je triletna bitka za ločitev stala okoli 150 milijonov funtov (175 milijonov evrov). Opisal je, kako se je njegovo bogastvo z 200 milijonov funtov (233 milijonov evrov), ko je bil še z nekdanjo ženo, po ločitvi zmanjšalo na samo 50 milijonov funtov (okoli 58 milijonov evrov), zaradi česar je moral prodati svoje premoženje, da bi poravnal pravne stroške in poplačal svojo ženo.

Najljubši igralec Cvetkova prav Cruise: želel je, da ga v njegovem filmu upodobi prav on

Kot je še povedal Cvetkov, se z nekdanjo ženo ni pogovarjal o njeni novi zvezi s Cruisom, ki je sicer tudi njegov najljubši igralec. "O tem z Elso nisem govoril, ker raje govoriva prek odvetnikov. Stara je 36 let, lepa, finančno neodvisna in ljubi življenje. Tom Cruise je moj najljubši igralec in eden najboljših, kar sem jih kdaj videl. Videl sem veliko njegovih filmov. Prvič sem zanj slišal, ko sem bil star 13 let," je še povedal Cvetkov.

Cvetkov, ki je na seznamu najbolj iskanih ljudi v Kremlju, je razkril, da se je pred tremi meseci pogovarjal s hollywoodskim producentom, ki se je zanimal za snemanje filma o njegovem življenju. Vztrajal je, da njega lahko zaigra izključno Tom Cruise.

"Producentu sem rekel, da je edini igralec, ki me lahko igra, Tom Cruise. Sva približno enako visoka in težka. Počaščen bi bil, če bi se to zgodilo. Ne morem si zamisliti nikogar, ki bi me lahko odigral bolje kot Tom," je povedal Cvetkov.

Hajrova in Cvetkov v zakonu živela na veliki nogi

S Cvetkovim si je Hajrova delila tudi nepremičninski portfelj v vrednosti več deset milijonov dolarjev, med drugim 22 milijonov funtov (25,5 milijona evrov) vredno vilo na posestvu Wentworth v Surreyju ter hiše v Londonu, vredne 18 milijonov funtov (20,9 milijona evrov).

Cvetkov in Hajrova sta se sicer spoznala v ekskluzivnem londonskem baru aprila 2009, po burni romanci sta se septembra istega leta poročila v Nacionalni kongresni palači v Sankt Peterburgu, ki se uporablja tudi kot rezidenca Vladimirja Putina. V času zakona sta uživala v razkošnem življenju in imela nepremičnine v Dubaju, Londonu in na Cipru. Čas sta pogosto preživljala na luksuznih jahtah in imela impresivno zbirko avtomobilov, nakita in umetnin v vrednosti več milijonov funtov. Par ima tudi dva otroka.

Cvetkov po ločitvi še ni našel nove ljubezni, večinoma čas preživlja z igranjem pola, golfa ali tenisa ter se pogosto ukvarja z lokostrelstvom. "Počutim se in videti sem deset let mlajši. Še nikoli se nisem počutil bolje. Moje življenje je trenutno odlično. Kdo pravi, da je ločitev slaba stvar, ne glede na to, koliko stane?" je še zaupal britanskemu Daily Mailu.