Ameriški zvezdnik akcijskih filmov naj bi po poročanju časnika v stilu filma Misija nemogoče načrtoval podvig na fasadi stadiona Stade de France in naj bi tudi že posnel prizor v bližini znamenitega napisa Hollywood v Los Angelesu.

Slovesnost se bo osredotočila na fiktivni svet

Da bosta skupini Air in Phoenix, ki sta uspešni tudi zunaj Francije, nastopili na nedeljski slovesnosti, za zdaj ni uradno potrjeno.

Zaenkrat so organizatorji napovedali le, da se bo slovesnost, ki bo potekala na stadionu Stade de France, osredotočila na fiktivni svet, v katerem ne bo več olimpijskih iger.

Številne polemike sprožila otvoritvena slovesnost na reki Seni

Spektakularna otvoritvena slovesnost 26. julija, ki je potekala na reki Seni ter okrog pariških znamenitosti in ne kot običajno na stadionu, je bila deležna hkrati pohval in kritik. Številni so v nekaterih prizorih videli norčevanje iz krščanstva. Organizatorji so se opravičili, vendar so zanikali kakršnokoli povezavo.

