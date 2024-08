Nemiri desničarskih skrajnežev, ki so izbruhnili po ponedeljkovem napadu z nožem v Angliji, so se razširili po Združenem kraljestvu. V več britanskih mestih so se protestniki tudi danes spopadli s policijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Liverpoolu na severozahodu Anglije so protestniki v policiste metali stole, bakle in opeke, pri čemer je bilo po navedbah policije poškodovanih več policistov. O spopadih med policisti in protestniki poročajo tudi iz Manchestra.

V mestu Hull so po poročanju britanskega BBC protestniki razbili okna hotela, ki so ga uporabljali za namestitve migrantov. V nemirih, po katerih so aretirali štiri ljudi, so bili ranjeni trije policisti.

V Belfastu na Severnem Irskem so ob nemirih med pripadniki skupine proti islamu in udeleženci protirasističnega shoda metali petarde. O podobnih spopadih danes poročajo tudi iz Leedsa in Nottinghama.