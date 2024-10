Ob današnjem svetovnem dnevu oživljanja je med drugim v ospredju vprašanje dostopa do izobraževanja s področja prve pomoči, so v sporočilu za javnost zapisali na Rdečem Križu Slovenije (RKS). Hkrati izpostavljajo pomen poznavanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED).

RKS je v mesecu prve pomoči, ki se je sklenil z današnjim svetovnim dnem oživljanja, opozarjal na pomen dostopnosti znanja in veščin prve pomoči ne glede na starost. Med izvajanjem več delavnic so opazili, "da si ljudje vseh generacij želijo poznati vsaj osnove temeljnih postopkov oživljanja".

Po podatkih Zdravstvenega doma Ljubljana več kot 1.500 oseb na leto doživi srčni zastoj, od tega se 60 odstotkov srčnih zastojev zgodi doma. Pri reševanju oseb, ki doživijo srčni zastoj, lahko največ prispevajo očividci, ki znajo pravilno ukrepati v prvih petih minutah, so opozorili v zavodu. "V prvih kritičnih minutah so očividci pogosto edini prisotni, zato je njihovo hitro in pravilno ukrepanje ključno za preživetje osebe, ki je doživela srčni zastoj," so poudarili.

Po Sloveniji več dogodkov

V Splošni bolnišnici Jesenice bodo med 9. in 12. uro s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pokazali temeljne postopke oživljanja.

Praktični prikaz oživljanja odraslega in otroka bodo v organizaciji Sekcije reševalcev v zdravstvu opravili tudi v preddverju dvorane državnega sveta. Poleg tega bodo prikazali uporabo defibrilatorja AED.

V ljubljanskem zdravstvenem domu pa bodo z Zavodom Varna pot ob 12.30 prikazali temeljne postopke oživljanja in prvo pomoč ob simulaciji prometne nesreče.