Komaj leto in pol star otrok padel z balkona v četrtem nadstropju

V Novem Pazarju v Srbiji je po padcu iz četrtega nadstroja umrl komaj leto in pol star otrok. Kljub hitremu ukrepanju in oživljanju mu niso mogli več pomagati.

Tragedija se je zgodila v nedeljo popoldan, ko je okoli 16. ure otrok padel iz četrtega nadstropja stavbe v Ulici Stevana Nemanje v Novem Pazarju.

Po padcu so otroka s hudimi poškodbami lobanje in zlomi okončin po zdravljenju v novopazarski bolnišnici prepeljali v Beograd. Med potjo se je zdravstveno stanje poslabšalo, oživljali so ga v bolnišnici v Kraljevu.

"Pri naselju Maglič je otrok prenehal dihati, nato so ga dve uri oživljali pri nas," je za RTS povedal Zoran Mrvić, direktor Splošne bolnišnice v Kraljevu.

Preiskava okoliščin dogodka je pokazala, da je bil otrok v stanovanju s starši, ko je v nekem trenutku odšel na balkon in padel na tla pred stavbo, so še sporočili iz ministrstva za notranje zadeve.