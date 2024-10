Pretresljiva zgodba družine iz BiH: "Moja hči je izgubila mamo in še nerojeno sestrico"

"Hočem jokati, pa ne morem, težko mi je, ampak ... Takšno je življenje. Usoda," je za 24sata povedal 30-letni Dino Begić iz Zlatega pri Jablanici, ki je v silovitih poplavah, ki so prizadele Bosno in Hercegovino, izgubil 28-letno nosečo ženo Aljo. Petletni hčerki Dalal se je uspelo rešiti. "Samo bog ve, kako ji je uspelo," je dejal Dino.

"Nalivati je začelo okoli polnoči. Z očetom sva šla iz hiše očistit bližnji potok, da voda ne bi prišla notri. Tako je deževalo, da nisva videla ničesar. Takrat sem ženo zadnjič videl živo. Pustil sem jo v hiši, z njo pa je bila tudi hčerka, petletna Dalal. Ker ni in ni nehalo nalivati, je žena zbudila malčico, jo oblekla in pripravila na evakuacijo. Nisem jih videl, ker nisem mogel do njih. Ko je žena videla, da hiša ne bo zdržala in da se mora umakniti, se je odločila, da gre ven," je s cmokom v grlu povedal Dino.

Na hčerko in ženo je padlo drevo

Namenjena je bila v sosedovo garažo, ki ni bila v neposrednem stiku z vodo. S seboj je vzela tudi petletno hčerko. "Bila je na tem, da se reši, a ji ni uspelo. Ta en korak je manjkal in zdaj bi bila tukaj z nami. Ta majhen, droben, a usoden korak, " je nadaljeval Dino.

Takrat je nanju padlo drevo. Žena je bila mrtva na kraju nesreče, hčerka pa je preživela, a kot je povedal Dino, je žal morala videti, kako ji je umrla mama.

"Samo bog ve, kako se je hčerka rešila. Bila je vsa krvava in hudo poškodovana, zato smo jo odpeljali v Konjic na šivanje. Polna je prask, a najhuje je to, da je videla smrt svoje matere. Sinoči se je zbudila iz sanj in mi povedala, da je sanjala poplavo in debla. Ta prizor smrti se pojavlja v njeni podzavesti. Zame je največja sreča, da je živa, in prav ona mi daje moč za življenje. Prvo noč ni mogla ne spati ne jesti, zdaj pa je malo bolje. Začela je jesti juho, ker jo še vedno boli čeljust in ne more žvečiti hrane," je na robu solz za 24sata povedal Dino.

Alja je bila v sedmem mesecu nosečnosti

Tragedija je še toliko večja, ker je bila pokojna Ajla v sedmem mesecu nosečnosti. "Nosila je deklico. Zelo smo bili veseli, da se bo naša družina razširila. Neke noči sta s hčerko pripravljali oblačila, ki sta jih kupili za otroka. Pripravljala se je na prihajajoči porod. Pred nekaj dnevi mi je povedala, da je dojenček zelo nemiren, kot da se želi roditi pred predvidenim rokom. In zdaj imam občutek, da je dojenček nekaj vedel in slutil, da je bil tako nemiren," je še povedal Dino.

Trenutno so nastanjeni pri Dinovi teti, saj je njihova hiša popolnoma uničena. "Hiša je, kot da je nikoli ni bilo. Imeli smo lepo dvonadstropno hišo. Toda kaj nam vse to pomeni? Dobro smo živeli, a doletela nas je velika nesreča," je še dejal Dino, ki se je posvetoval tudi z nekaterimi zdravniki, da bi dobil psihološko pomoč.

"Moja hči je zelo navezana name in po vsem skupaj zdaj želi biti ves čas z mano. Stalno je v mojem naročju in noče oditi. Upam, da bomo to nekako prebrodili. Na srečo imam družino, ki mi pomaga, ker nam je preprosto zmanjkalo vsega," je sklenil tridesetletni Dino.