Tragedija v Srbiji: v trčenju v oklepno vojaško vozilo umrlo pet družinskih članov, med njimi trije otroci

V trčenju v oklepno vozilo srbske vojske je pri kraju Ušće na cesti med Kraljevom in Raško umrlo pet ljudi, med njimi trije otroci, poroča Blic. Vsi so bili člani iste družine. Mama otrok je nesrečo preživela. Preiskava tragičnega dogodka še poteka, policija pa je pridržala 54-letnega voznika vojaškega vozila.

V Srbiji se je v soboto ob 13.20 zgodila huda prometna nesreča. V trčenju avtomobila v oklepno vozilo srbske vojske je umrlo pet ljudi, ena oseba je poškodovana. Potniki v vozilu so bili člani iste družine, je sporočilo srbsko ministrstvo za notranje zadeve.

V nesreči izgubila tri otroke in moža

V bolnišnici v Kraljevu so potrdili, da je mati otrok utrpela hujše poškodbe. Življenje so v nesreči izgubili trije otroci, dojenček in otroka, stara sedem in deset let, njihov oče in ženska. Voznikova žena in mati treh otrok je nesrečo preživela. "Dve uri je bila ujeta pod oklepnikom," navaja Blic.

Kot je razvidno s fotografij, je avtomobil zapeljal pod oklepnik. Vojaško vozilo je osebni avtomobil popolnoma prekrilo in ga zmečkalo. Na kraj nesreče so prispeli gasilci in reševalne ekipe in vojaško vozilo jim je nekako uspelo dvigniti in premakniti. "Prizor, ki nas je pričakal, je bil grozen, prava tragedija," je povedal eden od očividcev.

Vojaški oklepnik PASARS se sicer uporablja za protizračno obrambo srbske vojske.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti in povzročitve prometne nesreče je policija pridržala 54-letnega voznika vojaškega vozila, privedli ga bodo na višje državno tožilstvo v Kraljevu. Vzrok za nesrečo še ni znan, preiskava pa še poteka.