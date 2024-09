Pijani voznik povzročil prometno nesrečo, več oseb v bolnišnici. Zapora ceste na Dolenjskem.

Nekaj minut pred peto popoldne je regijski center za obveščanje obvestil policijo o prometni nesreči na glavni cesti Novo mesto – Metlika, na relaciji med Prepihom in Koroško vasjo. Udeležena so tri vozila. Po prvih ugotovitvah ogleda je 36-letnega voznika osebnega vozila Renault Clio zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na drugo stran ceste, kjer je oplazil vozilo drugega udeleženca, nato ga je odbilo nazaj v jekleno varovalno ograjo v smeri njegove vožnje, od tam pa ponovno na drugo stran ceste, kjer je čelno trčil vozilo, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani ceste.

Na kraju so interventne službe, policist, gasilci in reševalci. Gasilci in reševalci so poškodovane oskrbeli na kraju, nato pa v bolnišnico odpeljali štiri osebe. Za eno osebo sumijo, da je huje poškodovana (voznik vozila, v katerega je čelno trčil povzročitelj). Ogled kraja, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, opravljajo prometni policisti novomeške policijske uprave. O nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko.

Foto: PU Novo mesto

Preizkus alkoholiziranosti na kraju je za 36-letnega voznika pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot en promil). Zanj so odredili še strokovni pregled.

Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je cesta Novo mesto – Metlika, med Prepihom in Koroško vasjo, trenutno zaprta, promet bo močno oviran še nekaj časa.

Foto: PU Novo mesto