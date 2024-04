Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes sprejela šesterico dijakov, ki so 22. februarja na železniški postaji v Celju priskočili na pomoč moškemu s srčnim zastojem. S svojim pogumnim in plemenitim ravnanjem so vsak posebej in vsi skupaj rešili življenje človeku, je poudarila predsednica republike in se jim za dejanje zahvalila.

"Fantje so pokazali izjemno človekoljubnost. Rekla sem jim, da so lučka človečnosti, iskrena zahvala za to plemenito dejanje ne bo odveč," je na dogodku poudarila Pirc Musarjeva. Pri tem se je zahvalila tudi njihovim staršem, ki so fante vzgojili v "takšne človekoljubne ljudi".

Predsednica se je Maju Debevcu, Jerneju Kolmanu, Maju Končanu, Maju Josipoviću, Matiji Zemetu in Aljoši Rusu zahvalila za njihovo pogumno in plemenito ravnanje in jim izročila priznanje, in sicer zahvalo predsednice republike za plemenito dejanje, za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri.

Šest dijakov je 22. februarja 2024 na železniški postaji v #Celje priskočilo na pomoč moškemu s srčnim zastojem in mu s tem rešilo življenje. Njihovo dejanje popolne predaje pomoči sočloveku je nekaj, česar ne smemo spregledati, pač pa izpostaviti kot lučko človečnosti. Zato sem… pic.twitter.com/oxPihJGo0C — Nataša Pirc Musar (@nmusar) April 2, 2024

Pirc Musarjeva: Taka dejanja me navdajajo z upanjem

V za javnost zaprtem pogovoru z dijaki, starši in ravnateljem je predsednica poudarila, da jo taka dejanja navdajajo z upanjem, da bodo mlajše generacije sposobne zgraditi prijaznejšo in bolj povezano družbo, so sporočili z njenega urada.

Fantje so konec februarja na železniški postaji v Celju rešili življenje moškemu s srčnim zastojem. Do gospoda, ki je potreboval pomoč, so pristopili in poklicali na številko 112. Na podlagi usmeritev operaterja so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Eden od njih je v nadaljevanju tudi pomagal reševalcem.