Roglič dal vedeti, da odločitev ni bila težka #video

Primož Roglič je z Dirko po Lombardiji zaključil dolgo in uspešno poglavje z ekipo Jumbo-Visma, v dresu katere je kolesaril od leta 2016. Nizozemsko moštvo je s svojimi zmagami in delovno vnemo postavil na kolesarski zemljevid. Celo pomagal ga je pripeljati na prvo mesto, na katerem je sedaj.

Na dopust z dvignjeno glavo

A je vsakega poglavja enkrat konec. In Roglič ga je zaprl na Dirki po Lombardiji, na kateri je osvojil tretje mesto ter tako družbo na odru delal rojaku Tadeju Pogačarju, ki mu je uspel veliki met, potem ko je trikrat zapored osvojil prestižno italijansko klasiko. Slovenska šampiona sta bila na zmagovalnem odru tudi na nedavni dirki Giro dell'Emilia, ki jo je dobil izkušenejši Primož, še enkrat več pa sta pokazala, da krojita vrh svetovnega kolesarstva.

"Vedno upaš na zmago in na najboljše. Danes res nisem imel tistih nog v zaključku. Dal sem vse na cesto. Danes je bilo dovolj za tretje mesto. Definitivno odhajam z dvignjeno glavo na dopust," je slovenskim medijem povedal Rogla na cilju Dirke po Lombardiji v Bergamu.

Na zmago je Roglič upal tudi na Dirki po Španiji, kjer je želel tekmece pokoriti četrtič v karieri, in verjetno je bil to tudi eden izmed razlogov odhoda iz Jumbo-Visme, saj ni imel možnosti dirkanja za rdečo majico, ki jo je na koncu ekipa "dodelila" Seppu Kussu. Prav tako je jasno, da ne bi bil prva violina na naslednji Dirki po Franciji, na kateri si želi nastopiti, saj bo imel v deželi galskih petelinov glavno besedo razumljivo zmagovalec zadnjih dveh izvedb Jonas Vingegaard. Ko so se kamenčki sestavili v mozaik, se je Roglič odločil, da si poišče novo sredino. Hitro jo je našel pri BORI – hansgrohe, kjer mu bodo nudili vso podporo na Touru prihodnje leto, saj si tudi v nemškem taboru želijo prvič konkretneje napasti rumeno majico najboljšega.

"Seveda niso bili zadovoljni"

O tem, ali mu je bilo težko sprejeti odločitev glede odhoda, je dejal: "Niti ne. Osvojili smo vse, kar se da. Ustvarili smo skupaj neverjetne zgodbe. Če je kje možnost v življenju, vedno poizkusim še kaj drugega. Grem novim izzivom naproti."

Pri Jumbo-Vismi so v vsem tem času znali ceniti Primoža in so mu hvaležni, da jim je pomagal dvigniti ekipo na takšno raven. Šef Richard Plugge je velikokrat izpostavil, da je Primož njihov kralj, saj so se z njim med drugim veselili zgodovinskih zmag na Vuelti in Giru. O tem, ali so ga hoteli zadržati ali so se zgolj strinjali glede odhoda, je Primož povedal: "Seveda niso bili zadovoljni. Če imaš igralca, ki da toliko golov, ga želiš zadržati. Nekako smo prišli do skupnega sporazuma in so mi omogočili, da imam to priložnost, da grem še drugam."

"Ni mi bilo treba veliko razlagati. Vsi vedo, kaj mi manjka."

Njegov novi šef Ralph Denk je v petkovem pogovoru s sedmo silo dal vedeti, da je že pred osmimi leti skušal prepričati Rogliča, vendar njegovo moštvo takrat ni bilo v družbi najboljših ekip v World Touru. Zdaj se je Nemcu uresničila želja in oba verjameta v pozitivno zgodbo.

Ponavadi imajo vodje ob prihodih določene želje, kaj bi radi, katerega od kolesarjev bi radi imeli ob sebi. Na Sportalovo vprašanje Rogliču, če je imel tudi sam kakšne želje, je sprva dejal: "Rdečo preprogo, šampanjec .." Ko smo mu dejali, da je bilo mišljeno glede želja in pomoči na cesti, je pristavil: "Zagotovo. Ni mi bilo treba veliko razlagati. Vsi vedo, kaj mi manjka, kaj bi želel štartati. Ljudje so motivirani, pripravljeni ustvariti neko zgodbo. Takoj sem za, da poizkusimo nekaj narediti iz tega."