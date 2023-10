Nov izjemen dan za slovensko kolesarstvo. Tadeju Pogačarju je kot tretjemu kolesarju v zgodovini in prvemu po letu 1949 uspelo tretjič zapored zmagati na kolesarskem spomeniku Dirki po Lombardiji. Na tej je še neporažen.

Kolesar iz Klanca pri Komendi je s pobegom poskušal že pokoli 34 kilometrov pred ciljem, na vzponu, a se mu načrt ni izšel, Aleksandr Vlasov je skočil takoj za njim, nato je priključila še manjša skupina, v kateri je kolesaril tudi Primož Roglič.

Nato pa nekaj kilometrov pozneje, po koncu najtežjega vzpona dneva, na prelaz Passo di Ganda, nov napad 25-letnika. Tokrat na spustu. Njegova prednost se je hitro povečevala, 15 kilometrov pred ciljem je bila že okoli pol minute, nato je narasla na 45 sekund, zadnjih nekaj kilometrov pred ciljem tudi na dobro minuto. Pogačarja so sicer 13 kilometrov pred ciljem grabili krči v desni stegenski mišici, kar je priznal tudi po prihodu v cilj, a to ni ogrozilo zanesljive, tretje zaporedne zmage na spomeniku po Lombardiji.

Veselje Pogačarja v cilju:

"Poskušal sem že z napadom na vzponu, a menim, da je bil Vlasov danes na klancu eden najmočnejših. A ta vzpon dobro poznam, nisem se predajal vse do vrha. Upal sem, da bova šla z Aleksandrom skupaj do cilja, da bova sodelovala do cilja, a so naju ujeli. Nato pa sem na hitro na spustu pridobil nekaj sekund, spust dobro poznam, dal sem vse od sebe. Težko je bilo iti sam vse do cilja, a je uspelo. 13 kilometrov pred ciljem so me najprej na desnem stegnu začeli grabiti krči, nato še na levem, a sem šel skozi to, nekoliko zmanjšal hitrost, poskušal biti čim bolj aeorodinamičen in prihraniti nekaj moči za končni napad. Upal sem, da skupina za menoj ne bo prav dobro sodelovala, očitno niso, saj sem pridobival, čeprav nisem šel tako hitro. Tretjič sem sodeloval na tej dirki, tretjič zmagal, danes je bilo fantastično. Užival sem zadnja dva kilometra, pa čeprav je bilo boleče," je po 63. zmagi kariere, 17. letos, v prvi izjavi za Eurosport dejal Pogačar.

Za drugo in tretje mesto se je pomerila sedmerica kolesarjev. Z zaostankom 51 sekund je drugo mesto pripadlo domačinu Bagioliju (Soudal-Quick Step), tretje pa Rogliču, ki se je od Jumbo-Visme poslovil z zmagovalnim odrom. Kisovčan bo v prihodnje služboval pri BORA - hansgrohe.

Primož Roglič po zadnji dirki v dresu Jumbo-Visme:

Dirka po Lombardiji:

Profil dirke:

Foto: Il Lombardia





Cilj: Tadej Pogačar je kot tretji v zgodovini tretjič zapored zmagal na Dirki po Lombardiji. To mu je uspelo s solo pobegom na spustu skoraj 30 kilometrov pred ciljem. Drugo mesto je po ciljnem sprintu pripadlo Andrei Bagioliju, na tretjem pa je končal še en slovenski kolesarski as Primož Roglič. Tako Italijan kot Kisovčan sta zaostala 51 sekund.

3,5 km do cilja: Pogačarja do cilja ločijo manj kot štirje kilometri, njegova prednost pa je že debela minuta.

6,7 km do cilja: Tadej Pogačar drvi tretji zaporedni zmagi na Dirki po Lombardiji naproti. Pred zasledovalci ima 55 sekund prednosti.

12 km do cilja: Pogačarjeva prednost pred zasledovalci je narasla na 45 sekund, a kot kaže, ima nekaj težav z desnim stegnom, med vožnjo se je z roko večkrat udaril po njem. Ga dajejo krči?

16 km do cilja: konec spusta za Tadeja Pogačarja, ki je že v mestu Nembro na ravnini, njegova prednost pred šesterico zasledovalcev, v kateri je še vedno tudi Primož Roglič, je 33 sekund.

18 km do cilja: Številka ena svetovne kolesarske lestvice Tadej Pogačar še povečuje svojo prednost pred zasledovalno skupino, ta je zdaj že 30 sekund.

23 km do cilja: Pogačarjeva prednost pred zasledovalno skupino, na čelu katere je Roglič, je 19 sekund. Po spustu sledi raven odsek in manjši vzpon na Colle Aperto.

27 km do cilja: Pogačar je na spustu znova napadel, si priboril 13 sekund prednosti pred zasledovalno skupino: Roglič, brata Yates, Vlasov, Rodriguez in Bagioli

29,5 km do cilja: Pogačar, Roglič, brata Yates, Vlasov, Rodriguez in Bagioli je vodilna šesterica na dirki, do konca katere je manj kot 30 kilometrov.

31,5 km do cilja: Skupinica z Rogličem na čelu je ujela Pogačarja in Vlasova. Obeta se hud boj.

33 km do cilja: Pogačar je skočil, sledil mu je le Vlasov. Prikolesarila sta si pet sekund prednosti pred manjšo skupinico, v kateri so ob Rogliču še Carapaz, Bagioli, Simon Yates in Carlos Rodriguez.

36 km do cilja: Healy in Marcellusi sta ujeta, skupina osmih kolesarjev, v kateri sta tudi Pogačar in Roglič, je nekoliko pobegnila glavnini. Kolesarji so na najtežjem vzponu dneva, Passo di Ganda.

42 km do cilja: Healy in Marcellusi še naprej vodita, medtem ko je glavnina ujela preostale tri ubežnike. Vodilna imata 51 sekund prednosti pred glavnino, v kateri tempo diktira Jan Tratnik.

57 km do cilja: V ospredju dirke so vodilni na spustu, sledi slabih 30 kilometrov predaha pred naslednjim in najtežjim vzponom dneva, Passo di Ganda. Healy in Marcellusi imata 25 sekund prednosti pred Onleyjem, Prodhommejem in Toliom. Glavnina, v kateri so Roglič, Tratnik, Pogačar, zaostaja 54 sekund.

64 km do cilja: Peterica ubežnikov - Nicolas Prodhomme, Martin Marcellusi, Ben Healy, Oscar Onley, Alex Tolio - ima 14 sekund prednosti pred trojico, glavnina, v kateri tempo narekuje Jumbo Visma, zaostaja, 1:10. Prišlo je do padca, v katerega so bili vpleteni Mikel Landa, Richard Carapaz, Esteban Chaves, Jakob Fuglsang, Matteo Jorgenson. Kot kaže, jo je na zadnji dirki za Bahrain Victorius najhuje skupil Landa, ki je po slabi minuti nadaljeval dirko, na kateri je lani končal na zmagovalnem odru.

71 km do cilja: Healy in Onley sta ujela ubežno skupino, ki je začela z vzponom Zambla Alta (9,5 km/3,5 km).. Healy narekuje močan tempo, v prvi ubežni skupini so ob njem le še Prodhomme, Onley in Marcellusi. Glavnina zdaj znova zaostaja skoraj minuto.

79 km do cilja: V ubežni skupini le še Simon Geschke, Samuele Battistella, Mattia Bais, Nicolas Prodhomme, Paul Ourselin, Martin Marcellusi, Alex Tolio. Prednost pred Healyjem in Onleyjem je 46 sekund, pred glavnino z Rogličem, Tratnikom, Pogačarjem pa 1:15.

83 km do cilja: Battistella je pospešil, ubežna skupina se je raztrgala, nekateri, med njimi De Gendt, ne zmorejo slediti Italijanovemu tempu. Pred glavnino imajo dobro minuto in pol prednosti. Iz glavnine je napadel Ben Healy, sledil mu je le Oscar Onley. Enric Mas je že končal dirko.

88 km do cilja: 15 ubežnikov - Jacob Eriksson je popustil in zaostal - so začeli zahtevni vzpon Passo della Crocetta (11 km/6,2 %). Prednost pred glavnino, v kateri je Soudal-Quick Step končal narekovanje tempa, na čelu pa je Jumbo-Visma, so povečali na skoraj dve minuti in pol. Ganna ima težave s pnevmatiko, ki so mu jo zamenjali med vzponom.

97 km do cilja: pred kolesarji je še manj kot 100 km do cilja in približno 10 km do začetka vzpona Passo della Crocetta (11 km/6,2 %) in nato še Zambla Alta (9,5 km/3,5 km). Ubežniki imajo še dobro minuto in pol prednosti. V glavnini je nekaj časa ritem narekovala ekipa Soudal-Quick Step, zdaj pa je na čelu znova kolesar ekipe Education-EasyPost Mikkel Honoré, skoraj takoj za njim je tudi Jan Tratnik (Jumbo-Visma).

127 km do cilja: kolesarji so po vzponu na Roncolo trenutno na spustu, kjer je napadel Nils Brun, ki si je privozil približno deset sekund prednosti pred ostalimi 15 kolesarji v ubežni skupini. V glavnini, ki zaostaja še dobri dve minuti, je v ospredju vse več videti tudi Jana Tratnika (Jumbo-Visma), ki bo skušal pomagati Primožu Rogliču.

139 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Roncolo (9,4 km/6,6 %). Ta je že močno premešal in raztegnil glavnino, ki se je kar precej razredčila. Ves čas ritem narekuje kolesar ekipe Education-EasyPost Mikkel Honoré. Ubežniki imajo še dobre tri minute prednosti. Roglič in Pogačar sta za zdaj varno v glavnini.

144 km do cilja: brez sprememb na čelu dirke, kjer vztraja skupina 16 kolesarjev, njihova prednost trenutno znaša dobre štiri minute. Kolesarji se bližajo vzponu na Roncolo (9,4 km/6,6 %), ki bo imel kmalu po začetku maksimalni 17-odstotni naklon. Zatem si bodo vzponi sledili praktično eden za drugim.

168 km do cilja: po kaotičnem začetku se je dogajanje na dirki zdaj dodobra umirilo. V ospredju vztraja skupina šestnajstih kolesarjev, njihova prednost pred glavnino pa se ves čas giblje okoli 3:30. V glavnini se pri narekovanju ritma izmenjujeta ekipi Education-EasyPost in Jumbo-Visme.

Foto: Reuters

199,7 km do cilja: kolesarji so na vzponu na Madonna del Ghisallo z ikoničnim vzponom Ghisallo, kjer bodo šli mimo kapelice, posvečene kolesarjem, in kolesarskega muzeja, ki ga je uredil Fiorenzo Magni. V ospredju je še vedno velika skupina 16 kolesarjev, ki ima prednost 4:30 pred glavnino, kjer ritem narekuje ekipa Jumbo-Visme.

207 km do cilja: Evenepoel je po padcu in zdravniški oskrbi varno nazaj v glavnini. V vodstvu je še vedno ubežna skupina desetih kolesarjev, ki ima okoli minute prednosti pred skupino s šestimi kolesarji (Tobias Bayer, Nicola Conci, Martin Marcellusi, Alex Tolio, Ben Swift, Nils Brun), glavnina zaostaja več kot štiri minute.

216,5 km do cilja: dirka se še ni dobro začela, a se je v glavnini že pripetil padec šesterice. Na tleh se je med drugim znašel eden od glavnih favoritov Belgijec Remco Evenepoel, ki je kar nekaj časa obsedel na tleh in se držal za levo stegno, nato pa se je po nekaj trenutkih ob pomoči ekipe le usedel na kolo ter z okrvavljeno roko in nogo ob bolečih grimasah nadaljeval z dirko.

LIVE Ronde van Lombardije 2023 | Flinke valpartij Evenepoel in openingsfase, Belg stapt wel weer op https://t.co/6M9mRxffgr — In de Leiderstrui (@IndeLeiderstrui) October 7, 2023

Poleg Evenepoela so se na tleh znašli še Sam Oomen (Jumbo-Visma), Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step), Sjoerd Bax (UAE Team Emirates), Jai Hindley (BORA - hansgrohe) in Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe). Vsi razen Baxa nadaljujejo z dirko, tako da je Pogačar ostal brez enega izmed pomočnikov.

CHUTE DE REMCO EVENEPOEL ! Le Belge est au sol dès la première heure du Tour de Lombardie et met du temps pour repartir. Cela semble sérieux. #ILombardia pic.twitter.com/D266uDxxeG — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 7, 2023

218 km do cilja: v ospredju se je po številnih poskusih pobegov oblikovala skupina desetih kolesarjev - Nicolas Prodhomme, Samuele Battistella, Nicolò Buratti, Simon Geschke, Mattia Bais, Asbjørn Hellemose, Thomas de Gendt, Paul Ourselin, Kamil Małecki in Jacob Eriksson, ki ima pred glavnino 57 sekund prednosti. Med tistimi, ki so se poskušali pridružiti pobegu je bil tudi Filippo Ganna, a je glavnina njegov poskus izničila.

229 km do cilja: V beg se je podala večja skupina kolesarjev - Thomas De Gendt, Simon Geschke, Samuele Battistella, Mattia Bais, Asbjørn Hellemose, Nicolas Prodhomme, Paul Ourselin, Kamil Małecki, Nicolò Buratti in Jacob Eriksson, ki ima slabe pol minute prednosti pred prvo zasledovalno skupino štirih kolesarjev (Stefano Oldani, Filipo Magli, Ben Turner, Julien Bernard), glavnina tudi s slovenskima asoma pa za prvo ubežno skupino zaostaja že slabo minuto.

Roglič na zadnji dirki v dresu Jumbo-Visme. Foto: Reuters

238 km do cilja: Kolesarji so v Comu ob 10.35 začeli z bojem na 117. izvedbi Dirke po Lombardiji. Med glavnimi favoriti za zmago v Bergamu sta tudi oba slovenska zvezdnika, Primož Roglič in Tadej Pogačar, njun prvi izzivalec pa bi utegnil biti Belgijec Remco Evenepoel. Tretji slovenski predstavnik je Jan Tratnik, ki bo skušal pomagati Rogliču. Zadnjo dirko v karieri bo odpeljal Thibaut Pinot (FDJ-Groupama).

Kaj sta slovenska kolesarska asa povedala tik pred začetkom Dirke po Lombardiji?

Tadej Pogačar:

Primož Roglič:

"Zaenkrat se počutim dobro. Res nas čaka težka dirka, sploh v zaključku bodo noge sigurno že zelo utrujene. Veselim se tega zadnjega izziva, upam, da bom zaključil z dobrim rezultatom. To je tudi moja zadnja dirka za Jumbo-Vismo, spisali smo nekaj izjemnih zgodb, veliko lepih spominov. Zato si želim tudi zaključiti v lepem slogu. Kakšen je plan? Glavni cilj je to, da greš prvi čez ciljno črto v Bergamu (smeh, op. p.)," pa je svoje vtise pred dirko strnil Roglič.