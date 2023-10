Junak Pogačar izpostavil, da je do slavnostnega dviga rok pretrpel veliko

Več kot 70 let je kolesarski svet čakal na junaka, ki bi spet trikrat zapored osvojil Dirko po Lombardiji. Dočakal ga je in ime mu je Tadej Pogačar. Slovenski šampion je še enkrat pokazal svojo mojstrstvo in pometel s tekmeci na italijanski klasiki, ki spada med pet prestižnih kolesarskih spomenikov. "Res sem vesel, da mi je uspelo," je med drugim v cilju v Bergamu dejala številka 1 svetovnega kolesarstva. Vesel je bil, da mu je družbo na zmagovalnem odru delal Primož Roglič, in prav tako, da je na takšen način končal sezono po vsem, kar se mu je v zadnjem obdobju dogajalo.

Dvakrat Como – Bergamo in enkrat Bergamo – Como sta trasi, na katerih je Tadej Pogačar trikrat zapored pokoril konkurenco na Dirki po Lombardiji. Pred njim je legendarnemu Faustu Coppiju to uspelo v letih od 1946 do 1949, Italijan je do podviga prišel celo štirikrat v vrsti.

Za Pogija lahko rečemo, da ima stoodstotni izkupiček, kar se nastopov na Lombardiji tiče, saj je trikrat nastopil in trikrat slavil zmago: "Moram reči, da se vsako leto presenetim. Res mi odgovarjajo italijanske klasike. Zadnja, najdaljša, najtežja mi najbolj odgovarja. Res sem vesel, da mi je uspelo."

Krče imel tudi sam

Tako kot pred dvema letoma je tudi letos poizkušal z napadom na Passo di Ganda, a se ni povsem otresel tekmecev. Aleksandr Vlasov iz BORE – hansgrohe, nova ekipa Primoža Rogliča, ki je italijansko klasiko končal na tretjem mestu, mu je lahko sledil. Nato je napadel na spustu in konkurenti so nekaj časa še lahko videli njegov hrbet, nakar je izginil iz vidnega kota.

"Zelo težka dirka je bila. Visoka raven tekmecev je bila. Videli ste, kako močno smo šli na zadnji klanec. Na koncu mi je uspelo iti solo. Ko smo prišli na vrh, sem vedel, da smo vsi na koncu z močmi. Nekaj eksplozivnosti sem imel. Ko sem si priboril nekaj prednosti, sem tvegal. Dve leti nazaj sem se pri spustu naučil iz lastnih napak. Tokrat sem naredil perfektna prva ovinka. Užival sem v težkem spustu. Iz vsakega ovinka moraš pospeševati," je Pogi povzel dogajanje na italijanski klasiki.

Pogačar o Rogličevem prestopu: Mislim, da je dobra odločitev "Primož je res naredil kariero v Jumbo-Vismi. Mislim, da se je imel tam zelo dobro. Če je čas za spremembo, je čas za spremembo. Mislim, da zna biti BORA – hansgrohe zelo dobra ekipa zanj. Oprema je top, sestava ekipe je tudi zelo dobra. Mislim, da bo vodja, kjer bo hotel. Mislim, da je dobra odločitev," je zbranim slovenskim novinarjem pred začetkom Dirke po Lombardije ob jezeru Como komentiral prestop Primoža Rogliča iz Jumbo-Visme v ekipo BORA – hansgrohe.

Priznal je, da je tudi sam trpel in da so bile noge na 238 kilometrov dolgi preizkušnji zelo utrujene: "Že dolgo nisem imel takšnih krčev. Spomnim se, da je bilo nazadnje to na Japan Cup, ko smo šli leta 2018 tja z Ljubljana Gusto. Znižati moraš vate, moraš iti počasi, da krči popustijo. Ne smeš iti čez črto, da te res zagrabi in ne moreš poganjati. Upočasniti moraš. Upal sem, da bodo tudi v ozadju. Z dobro prednostjo sem prišel pred klančkom v Bergamu."

"Neverjetno, kaj počnemo Slovenci v svetovni seriji"

Odločilen napad je naredil, ko se je drzno spuščal s Passo di Ganda. Imel je metek več od tekmecev, od katerih se je pri spustu iz ovinka v ovinek oddaljeval: "Danes je bila ena najtežjih Lombardij. Vsak vzpon smo šli zelo hitro. Na spustih smo šli še hitreje. Proga Como-Bergamo je zelo tehnična. Zbran si moral biti ves čas. Zadnji klanec je bil res težak. Poizkusil sem z napadom. Videl sem, da imajo utrujene noge, tudi moje so bile. Aleksandr Vlasov je šel z mano. Zaslužil bi si stopničke, tudi zmago. Na koncu je od zadnjega klanca do cilja zelo dolga pot in se lahko marsikaj zgodi."

Družbo na zmagovalnem odru mu je delal tudi rojak Roglič, član UAE Emirates pa je dal vedeti, kako močni so slovenski kolesarji:

Verjetno ni lepšega zaključka sezone kot zmaga na Lombardiji. Povrhu vsega mu je družbo na zmagovalnem odru delal rojak Roglič, član UAE Emirates pa je dal vedeti, kako močni so slovenski kolesarji: "V bistvu smo bili trije na zmagovalnem odru, ker je bil še Lev (sin Primoža Rogliča, op. a.) zraven Primoža. Slovenska himna se je slišala. Neverjetno, kaj počnemo Slovenci v svetovni seriji. Nepopisno in lahko uživamo v teh trenutkih."

Ne beli si glave, da je izgubil stavo. Sezona je bila odlična, v kateri je preživel tudi težko obdobje.

Zanj je bila to 63. zmaga v profesionalni karieri na najvišji ravni. Pohvali se lahko s petimi zmagami na spomenikih. Trikrat je torej osvojil Dirko po Lombardiji, enkrat pa Liege-Bastogne-Liege in Dirko po Flandriji. Sedemnajsta zmaga je bila to zanj v tem koledarskem letu. Postal je šele tretji kolesar, ki je v eni sezoni dobil tako spomenik po Flandriji kot Lombardiji ob Belgijcu Riku Van Looyu (1959) in Nizozemcu Hennieju Kuiperju (1981). In zanimivo stavo je imel z moštvenim kolegom Adamom Yatesom: "Adam Yates je letos prišel v našo ekipo in na ekipnih pripravah je rekel, da bom zmagal 20-krat. Sam sem rekel, da ne bom. Izgubil je stavo, dobil rdeče vino."

Čeprav ni prišel do številke, ki jo je napovedal Yates, je sezona zanj fenomenalna. In tudi letos jo je končal na vrhu ter dal vsem vedeti, da je najbolj raznovrsten kolesar v karavani: "Fenomenalna sezona. Mislim, da sem lahko letos ponosen. Do padca (padel je na Liege-Bastogne-Liege in si poškodoval zapestje, op. a.) je bila fenomenalna. Na Touru si bom zapomnil veliko trenutkov. Bron na svetovnem prvenstvu, na trasi, ki mi ni ustrezala, je bil nekaj neverjetnega. Kar se je dogajalo po svetovnem prvenstvu, si ne bi želel nikoli več. Uspel sem se prebiti čez tisto obdobje avgusta in septembra. Prišel sem na italijanske klasike z veliko motivacije in napredkom do Lombardije," je v pogovoru s slovenskimi novinarji dejal Pogačar in s tem dal vedeti, da je bil pred meseci zelo izčrpan.

Čeprav se leto 2024 nezadržno približuje, pa jasno še nima natančnega vpogleda vanj, saj se je sezona zanj pravkar šele končala: "Lahko le rečem, da gremo novim izzivom naproti."