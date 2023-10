Hvale na račun Rogliča in večja obveza

Kako je imeti kolesarja na najvišji stopnički odra za zmagovalce na kakšnem izmed treh Grand Tourov, pri BORI - hansgrohe vedo, saj je leta 2022 Jai Hindley osvojil Giro. Zdaj pa so s prihodom Primoža Rogliča dobili kandidata, ki se lahko vmeša v boj za laskavo lovoriko na Dirki po Franciji. Njegov nov moštveni kolega Emanuel Buchmann je izpostavil moč slovenskega kolesarskega šampiona in se hkrati zaveda, da bodo šli lahko z njim kot ekipa višje.

"Zelo dobro za ekipo je, da se nam je priključil. Eden najboljših na svetu je. Njegov prihod pomeni veliko. Mislim, da gremo lahko zdaj višje," se je v Bergamu na cilju Dirke po Lombardiji na Primoža Rogliča navezal Emanuel Buchmann.

Od leta 2024 naprej bosta moštvena kolega pri BORI - hansgrohe. V nemški ekipi se zavedajo, da so s Primožem dobili kolesarja, ki je sposoben napasti rumeno majico na Dirki po Franciji, čeprav ima v Jonasu Vingegaardu in rojaku Tadeju Pogačarju dva velika tekmeca. Hkrati jim je jasno, da bodo imeli večjo obvezo pomagati slovenskemu kolesarju pri njegovih podvigih.

"Primoža zanimajo zmage in vsaka dirka je poligon za zmago in ne trening tekma, kar je tudi moje vodilo," je v Italiji dejal šef ekipe Ralph Denk. Kjerkoli se Zasavec pojavi, je v ožjem krogu favoritov za zmago. In nič drugače ne bo v letu 2024. "Odličen je v kronometru, tudi v vožnji navkreber. Eksploziven je. Zmaguje veliko dirk. Ni veliko boljših od njega. Pri nas imamo dobro ekipo za gorske etape. Z njim imamo kolesarja, ki gre lahko na zmago na Grand Tourih," izpostavlja Buchmann.

Hindley zmagovalec Gira, preostalim ni uspelo priti na oder Grand Tourov

Nemec se lahko pohvali, da je bil leta 2019 četrti na Dirki po Franciji. V letu, ko je Rogla izpustil Tour, skušal pred tem osvojiti Giro, na koncu kolesarske sezone pa je kot prvi Slovenec osvojil tritedensko dirko, ki sliši na ime Vuelta.

Jai Hindley je v dresu BORE - hansgrohe osvojil sloviti Giro. Foto: Reuters

A tudi pri BORI - hansgrohe vedo, kako je imeti kolesarja na najvišji stopnički. Jai Hindley je bil najboljši na italijanski tritedenski kolesarski pentlji lani, torej leto pred Rogličem. Letos si je Avstralec za cilj postavil Tour de France, vendar je bil na koncu sedmi in zaostal za pričakovanji, čeprav je med dirko imel en dan na svojih plečih rumeno majico. Med kolesarji, ki dobro nastopajo na Grand Tourih, je treba izpostaviti še Aleksandra Vlasova, vendar odra za zmagovalce pri 27 letih še ni dočakal. Njegov najboljši dosežek na Touru je peto mesto, na Giru pa je bil predlani četrti.

Med hribolazce je treba šteti Kolumbijca Sergia Higuito, veliko pa obeta mladi Belgijec Cian Uijtdebroeks, ki je star šele 20 let, a naj bi si želel zapustiti vrste, saj naj ne bi bil zadovoljen s položajem pri BORI - hansgrohe - zanj naj bi se po koncu pogodbe, ki se izteče naslednje leto, zanimali pri INEOS Grenadiers in Lidl-Treku.

Tako Roglič kot šef moštva Denk imata kot osrednji cilj za 2024 Tour de France. Slovenski kapetan bo dobil kapetansko palico, ki jo pri Jumbo-Vismi zaradi dominance Jonasa Vingegaarda na zadnjih dveh izvedbah ni imel, predvsem pa bo imel, kar si je želel sam, priložnost, da znova prostih rok napade rumeno majico najboljšega.

Zadostiti lastnim apetitom in hkrati pomagati Rogliču

Vprašanje je, kdo vse bo Rogliču na voljo kot pomočnik, saj bodo imeli kolesarji tudi svoje cilje in bodo želeli nastopiti na drugih Grand Tourih. Prav Buchmann in njegov rojak Lennard Kämna bi bila lahko pomembna pomočnika, saj sta se že izkazala v tovrstnih vlogah. Odlično se s tovrstno nalogo spopada novinec Daniel Martinez, ki je leta 2021 pri INEOS Grenadiers pomagal Eganu Bernalu do zmage na Giru. Veliko izkušenj z nastopi na Grand Tourih ima Bob Jungels.

Nico Denz in Emanuel Buchmann Foto: Guliverimage

Vodstvo ekipe bo imelo kar nekaj dela, da bo uskladilo želje vseh, predvsem pa želje Primoža Rogliča, ki bo za svoj vrhunec leta zagotovo želel imeti spočite in kakovostne kolesarje, ki mu bodo nudili najboljšo mogočo pomoč na ravninskih in gorskih odsekih. A je po drugi strani treba vzeti v obzir, da je zdaj edini, ki je iz ekipe BORE - hansgrohe stal na zmagovalnem odru Grand Toura, Jai Hindley, zato bodo kolesarji z veseljem skušali pomagati Rogliču v boju za rumeno majico. Ničkolikokrat so pomočniki povedali, da jim je v veliko čast pomagati kapetanu do lovorik, zato v nemškem taboru verjetno ne bodo imeli težav s sestavljanjem kakovostnega moštva okoli novega paradnega konja.