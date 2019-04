Sneženje v Turčiji skrajšalo kraljevsko etapo, Polanc nekaj izgubil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijec Felix Grossschartner je dobil kraljevsko, peto etapo kolesarske dirke po Turčiji od Burse do Kartepa. Kolesar ekipe Bora-Hansgrohe je imel največ moči na zaključnem vzponu, ki so ga morali organizatorji zaradi sneženja skrajšati za štiri kilometre, namesto 16 kilometrov je bil dolg 12 kilometrov. jan Polanc (UAE Emirates) je v skupnem seštevku izgubil dve mesti.

Petindvajsetletni Avstrijec, ki je zabeležil prvo zmago v profesionalni karieri, je počasi lomil tekmece, nazadnje v zadnjih 200 metrih zlomil še Italijana Valeria Contija, Polančevega moštvenega kolega pri UAE Emirates, pred katerim je imel na cilju devet sekund prednosti.

S tem je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, do zdaj vodilni Irec Sam Bennett je namreč precej zaostal. Razlika med prvim in drugim je 19 sekund, bržkone bo to dovolj, da bo Avstrijec tudi skupni zmagovalec dirke, saj je zadnja etapa s ciljem v Istanbulu bolj ali manj ravninska, tako da se večjih sprememb ne pričakuje.

Tretje mesto v etapi je z istim zaostankom kot Conti osvojil Eritrejec Merhawi Kudus, četrto pa Remco Evenepoel, belgijski čudežni deček je zaostal 16 sekund.

Takšne so bile danes razmere v smučarskem središču Kartepe, 1.650 metrov nad morjem:

Zelo solidno je spet kolesaril edini slovenski predstavnik Jan Polanc (UAE Emirates), ki je zaostal 51 sekund, kljub temu pa je v skupnem seštevku izgubil dve mesti in je zdaj z zaostankom minute in sedem sekund šesti.

Preberite še: