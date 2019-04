Kristalno jasno je: s Primožem Rogličem spisati zgodovino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj vroč slovenski kolesar Primož Roglič je nedavno skupaj z moštvenimi kolegi pri Team Jumbo-Visma opravil z višinskimi pripravami na Sierri Nevadi. Vsi so bili tam z enim ciljem. Da se čim bolje pripravijo na prvi vrhunec sezone - italijanski Giro. In vse bodo stavili prav na Rogliča.

"Smo na smučarskem oddihu in vse poteka zelo dobro. Primož se je lotil starega športa. Kolesarjenja ima dovolj," se je v času nedavnih priprav v Sierri Nevadi zasmejal Mathieu Heijboer, del strokovnega osebja pri Team Jumbo-Visma in nadaljeval: "Ne, smo v Sierri Nevadi in zadnja dva dneva je snežilo. Ko smo prišli, snega ni bilo. Po dveh dneh sneženja ga je bilo skoraj meter."

"Pravzaprav med zimo nisem imel tega. Skoraj nič snega. Nisem ga videl. Zato sem bil vesel. Hodil sem in skakal okoli. Prav tako sem zjutraj tekel po snegu," je bil Primož Roglič vesel prihoda snega.

Čeprav je bilo v Španiji veliko snega, je ekipa lahko brez težav opravila treninge, pravi Heijboer: "Kolesarjenje v klanec ob teh temperaturah sploh ni slabo. Cesta je bila suha. Videti je bilo slabše, kot je dejansko bilo. Nobenega treninga nismo izpustili."

Kolesarili bodo za Primoža

V španskem visokogorji je bila celotna ekipa, ki bo nastopila na prihajajočem Giru. Osrednji adut nizozemskega moštva bo v Italiji prav naš Roglič: "Poskrbeli smo, da so se vsi pripravili, kot so se morali. Dobrodošlo je bilo tudi, da je bila ekipa skupaj. Tako se ne bodo videli prvič na štartu v Bologni, ampak so fantje preživeli čas skupaj že zdaj. Naredili smo načrt, da bomo kolesarili za Primoža."

Slovenski kolesarski šampion je v tej sezoni že osvojil dve dirki – Tirreno in UAE Tour. Njegov osrednji cilj je Giro. Prvič v sicer kratki karieri bo doživel, da bo kapetan moštva na tritedenski dirki. "Vera v Primoža je zelo močna. S svojo zagnanostjo pripravi preostale kolesarje, da še bolj trdo delajo zanj. Zavedajo se, da je sposoben zmagati. Primož je sproščen. Veliko se smejimo. Se pa vidi, da delamo zelo zavzeto v najboljši meri. Giro bi radi začeli na najboljši možni način. In vsak bo moral dati svoj maksimalen delež."

Kako je bilo na pripravah v Sierri Nevadi

"Zaradi vsega motivira ostale"

Primož se je pripravljal tudi na kronometer, ki bo v Italiji lahko igral poglvaitno vlogo. Foto: Vid Ponikvar Da je slovenski kolesar povsem osredotočen na tritedensko italijansko kolesarsko pentljo, izpostavljajo tudi njegovi moštveni kolegi. Trasa bo ena najtežjih v zadnjih letih. Štart bo 11. maja v Bologni, cilj pa 2. junija v Veroni. "Primož je pravi profesionalec. Vsak dan se temeljito pripravlja, vse pregleda do potankosti. Zaradi vsega motivira ostale, da iz sebe iztisnemo maksimum. Ko gledam nase, se pripravljam tako, kot takrat, ko sem sam kolesaril na generalno razvrstitev. In to raven želim doseči tudi zdaj," poudarja Robert Gesink.

Morebitna Primoževa zmaga na Giru bi imela veliko težo tudi za klub. In zato so vsi kolesarji, ki bodo pomagali nekdanjemu smučarskemu skakalcu, stoodstotno predani svojemu delu, da bi našega kolesarja v Verono pripeljali v ali bližini roza majice vodilnega. Zadnji dan bo namreč v tem italijanskem mestu potekal 15,6 kilometra dolg posamični kronometer, ki bo razgiban – del bo predstavljal 4,5 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom pet odstotkov. In naredil bo lahko ključno razliko.

Cilj je zmaga s Primožem

"Kot ekipa verjamem, da lahko posežemo proti vrhu. Vsi so videli, da ne ne gremo le na Giro, ampak imamo načrt. Vsak ima svojo vlogo. Naš cilj je zmagati Giro s Primožem. Mislim, da smo ekipa, ki bo mešala štrene. Vsi se zavedajo, da lahko v Italiji spišemo zgodovino. V naših mislih je le ena stvar: Giro," pa je dejal Laurens De Plus.