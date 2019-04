Od Rogliča hitrejšega bilo ni nobenega #video

Ob Planici in zimskih svetovnih pokalih, ki jih gostita Kranjska Gora in Maribor, je kolesarska dirka Po Sloveniji pri nas med najbolj odmevnimi športnimi dogodki. Letos bo doživela 26. izvedbo, v celotni zgodovini pa se je na slovenskih cestah zgodilo marsikaj zanimivega.





Slovenski zmagovalci

Devet slovenskih kolesarjev se lahko pohvali, da so osvojili kolesarsko dirko Po Sloveniji. Do nedavnega je bila rumena majica tista, ki si jo je želel na svojih plečih imeti vsak kolesar, od lanskega leta pa je zelena.

Mitja Mahorič je leta 2003 in 2004 zmagal na dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

In Primož Roglič je bil prvi, ki je imel po koncu oblečeno zadnjo barvo. A to ni njegova edina zmaga. Leta 2015 je presenetil marsikoga. Šele leta 2013 je začel s profesionalno kolesarsko kariero, pred tem smo ga poznali kot smučarskega skakalca, in tretje leto že osvojil dirko.

A ni edini Slovenec, ki se lahko pohvali z dvema zmagama. Mitji Mahoriču je ta podvig uspel v letih 2003 in 2004 in je nasploh edini, ki je ubranil zmago, Juretu Golčerju pa leta 2006 in 2008.

Roglič po zadnjem uspehu na slovenskih tleh

Sicer pa je nasploh prvi zmagovalec dirke Po Sloveniji Boris Premužič, ki je bil najhitrejši leta 1993.

Letnica Kolesar 1993 Boris Premužič 1995 Valter Bonča 1998 Branko Filip 2000 Martin Derganc 2003 in 2004 Mitja Mahorič 2006 in 2008 Jure Golčer 2007 Tomaž Nose 2012 Jani Brajkovič 2015 in 2018 Primož Roglič

Najdaljša dirka

Tako, kot lanska, bo tudi letošnja izvedba dirke trajala pet dni. Če smo bili v zadnjih letih navajeni štiridnevne trase, pa je bilo v začetnih letih etap bistveno več. Že na drugi dirki jih je bilo kar devet, ko je zmagal Nemec Tobias Steinhauser.

Zdajšnji trener Adrie Mobila Branko Filip je moral leta 1998 prekolesarili 1105 kilometrov, da se je veselil zmage na dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav je bilo največ etap, pa dirka v zgodovini ni bila najdaljša. Leta 1999 je Zimbabvijec Tim Jones iz Amore & Vita moral do končnega uspeha prekolesariti 1121 kilometrov. Le 16 kilometrov manj je imel leto prej prevoženih Branko Filip, ki je takrat pokoril vso konkurenco. Letos bo v drugačni vlogi, saj poveljuje kolesarskemu klubu Adria Mobilo kot trener.

Najmlajši in najstarejši

Edini kolesar, ki mu je uspelo osvojiti tako belo majico za najmlajšega kolesarja kakor tudi tisto za skupnega zmagovalca dirke na isti preizkušnji, je bil Italijan Diego Ulissi. Vsega 21 let, 11 mesecev in 4 dni je bil star ob uspehu, ki mu je bil odskočna deska za šest etapnih zmag na slovitem italijanskem Giru.

Italijan Diego Ulissi je najmlajši kolesar, ki je osvojil dirko Po Sloveniji. V istem letu mu je pripadla tudi majica za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Vid Ponikvar

Najstarejši kolesar, ki je osvojil slovensko kolesarsko pentljo, je bil Radoslav Rogina. Večji del kariere tekmuje v slovenskih klubih. Podvig mu je uspel leta 2013, ko je bil star kar 34 let, 3 mesece in 13 dni, kraljevska etapa pa se je končala na legendarnem Vršiču. Hrvaški kolesar je tudi tisti, ki je največkrat nastopil na dirki, in sicer kar osemnajstkrat.

Najmlajši zmagovalec

Leto Kolesar Starost 2011 Diego Ulissi 21 let, 11 mesecev, 4 dni 1994 Tobias Steinhauser 22 let, 3 mesece, 18 dni 1998 Branko Filip 23 let, 1 mesec, 22 dni 2000 Martin Derganc 23 let, 2 tedna, 1 dan 1999 Tim Jones 23 let, 9 mesecev, 28 dni

Najstarejši zmagovalec

Leto Kolesar Starost 2013 Radoslav Rogina 34 let, 3 mesece, 13 dni 2008 Jure Golčer 30 let, 11 mesecev, 2 dni 2016 Rein Taaramäe 29 let, 2 meseca, 5 dni 2014 Tiago Machado 28 let, 8 mesecev, 4 dni 2018 Primož Roglič 28 let, 6 mesecev, 19 dni

Ekipne zmage

Čeprav je Slovenija gostiteljica dirke Po Sloveniji, še ne pomeni, da ji avtomatično pripada največ etapnih zmag v zgodovini. A je za zdaj tako. Slovenski kolesarji se lahko pohvalijo z 51. etapnimi zmagami, naši zahodni sosedi Italijani pa jih imajo deset manj.

Etapne zmage po državah (137 etap) 51 - Slovenija 41 - Italija 9 - Nemčija 5 - Rusija 4 - Poljska 3 - Nizozemska

Posamične zmage

Ker so v preteklosti dirke potekale več dni, je bilo tudi več možnosti za etapne uspehe. Boštjan Mervar, ki dirke sicer ni osvojil, ima na svojem računu sedem etapnih zmag. Robertu Pintariču in Borutu Božiču je to uspelo štirikrat.

Boštjan Mervar se lahko pohvali s sedmimi etapnimi zmagami na slovenski kolesarski pentlji. Foto: Vid Ponikvar

Na četrtem mestu najdemo kolesarja svetovnega formata. Italijan Vincenzo Nibali je bil leta 2007 drugi za našim Tomažem Nosetom, tri leta pozneje pa jo je tudi osvojil. Vse skupaj je junak Toura (2014), Gira (2013 in 2016) in Vuelte (2010) zmagal v treh etapah - zadnjo dirko je zmagal isto leto kot Slovenijo.

Etapne zmage po državah 7 - Boštjan Mervar 4 - Robert Pintarič in Borut Božič 3 - Vincenzo Nibali in Tobias Steinhauser

Najhitrejša dika

Primož Roglič je bil tisti, ki je dirko končal z najvišjo povprečno hitrostjo (43,41 kilometrov na uro). Zaradi kronometra, ki je bil zadnji dan tekmovanja, se je povprečna hitrost nekoliko zvišala. Prek 52 kilometrov na uro je kolesaril 21,5 kilometra dolg kronometer od Trebnjega do Novega mesta.

Primož Roglič je imel lani ob skupni zmagi povprečje 43,41 kilometrov na uro, na kronometru, ki je bil zadnji dan, pa prek 52 kilometrov na uro. Foto: Vid Ponikvar

Najnižja povprečna hitrost celotne dirke je znašala leta 1995. Končni zmagovalec Valter Bonča je dirko končal s hitrostjo 38,56 kilometrov na uro, kar 51 kolesarjev pa je v takratni trasi predčasno zaključilo dirko.

Skupne zmage po državah – prevlada Slovencev, a proti tujcem izgubljajo

Če bi gledali le zmage po državah, je Slovenija krepko na vrhu. Kar 12 zmag je romalo v slovenske roke. Trem kolesarjem je to uspelo dvakrat (Mitja Mahorič, Jure Golčer in Primož Roglič).

Če seštejemo vse zmage Slovencev in tujcev, naši kolesarji zaostajajo za vsega eno. Lani se je Roglič približal na -1, letos pa bi lahko kdo od slovenskih kolesarjev izenačil razmerje. Adutov je kar nekaj. Če bodo prišli na dirko, potem se lahko računa na Tadeja Pogačarja, Jana Polanca, Mateja Mohoriča …

Skupne zmage po državah 1993 – 2018 12 - Slovenija 3 - Italija 2 - Poljska in Rusija 1 - Danska, Hrvaška, Nemčija, Portugalska, Zimbabve in Estonija

Zanimivi dogodki

Najvišja razlika med prvim in drugim v etapi je bila leta 2003: 4. etapa, Vrhnika-Kranj, 176 kilometrov, Christian Heule (Švica), 3:21.

Najdaljša etapa: 5. etapa, Ribnica-Nova Gorica, 230 kilometrov (1998).

Najkrajša etapa brez prologov, kronometrov in kriterija: 6. etapa, Beljak-Ljubelj, 66 kilometrov (2004).

56,6 kilometrov na uro je najvišja dosežena povprečna hitrost v etapi. Dosegel jo je Boštjan Mervar na prologu v Novi Gorici leta 1999.

Leta 2009 je najdaljši solo pobeg uspel Alanu Majeršiču (Slovenija). Soliral je 175 kilometrov.

Največ drugih mest na istem kraju ima Boštjan Mervar. V Beltincih je bil kar 4-krat zaporedno drugi (2000, 2001, 2002, 2003).

Jakob Fuglsang je bil kralj dirke leta 2009. Foto: Vid Ponikvar

Najstarejši tekmovalec na startu dirke je bil leta 2014 Chris Horner. Na dan začetka dirke je bil star 42 let, 7 mesecev in 27 dni.

Leta 2007 so na SP na kronometer vsi trije dobitniki medalj nastopili na dirki Po Sloveniji. Fabian Cancellara (Švica) leta 2002, Lazslo Bodrogi (Madžarska) 2000 in Stef Clement (Nizozemska) 2003.

Jakob Fuglsang je edini kolesar, ki je nosil rumeno majico celo dirko.

Janez Brajkovič je edini kolesar, ki je zmagal dirko in ni prevozil niti enega kilometra v rumeni majici. Majico je oblekel po zadnji etapi.

Zveneča imena, ki so med drugimi nastopila na dirki Po Sloveniji

Italijanski as Vincenzo Nibali je na dirki Po Sloveniji zmagal leta 2010, ko je veljal za vzhajajočo zvezdo kolesarstva. To je pozneje potrdil na največjih dirkah. Špansko Vuelto je zmagal še isto leto, pozneje pa je prišel do dveh zmag na Giru (2013 in 2016), leta 2014 pa je zmagal tudi na najslavnejšem Touru.

Danes upokojeni italijanski kolesar Alessandro Pettachi je bil v začetku tisočletja pravi naslednik šprinterskega kralja Maria Chipollinija. V karieri je dosegel 152 profesionalnih zmag, med njimi kar 22 etapnih na dirki po Italiji, 20 na dirki po Španiji in šest na dirki po Franciji. Še en italijanski zvezdnik Damiano Cunego je v Sloveniji, podobno kot Petacchi, nastopil v zatonu imenitne kariere, v kateri je leta 2004 slavil skupno zmago na Giru.

Italijanski kolesarski zvezdnik Vincezo Nibali si je pot med nesmrtne utiral tudi v Sloveniji, kjer je leta 2010 osvojil dirko. Foto: Sportida

Britanski zvezdnik z otoka Man Mark Cavendish je eden od najbolj prepoznavnih šprinterjev v tem desetletju. Na slovitem Touru je prišel do 30, na Giru 15 in Vuelti treh posamičnih zmag. Prav tako je svetovni prvak iz leta 2011 v Köbenhavnu. V Sloveniji je dirkal zadnji dve leti, organizator pa ga pričakuje tudi letos. V kategorijo vrhunskih šprinterjev spadata tudi Nemec Marcel Kittel, ki je na touru slavil 14 etapnih, na Giru štiri in Vuelti eno etapno zmago, in Fabian Cancellara. Švicar je med drugim osvojil zlato olimpijsko medaljo v kronometru, štiri na svetovnih prvenstvih, zmagal na osmih etapah na Touru.

Upokojeni španski kolesar Carlos Sastre je še en skupni zmagovalec Toura, ki smo ga videli tudi pri nas, le da je v nasprotju z Nibalijem na dirki Po Sloveniji nastopil po vrhuncu kariere. Leto 2011, ko na slovenski pentlji zasedel skupno sedmo mesto, je bilo njegovo zadnje med profesionalnimi kolesarji.

Med večje je treba šteti še Stefana Garzellija (Italija) in Avstralce Caleba Ewansa, Richieja Porteja, Michaela Matthewsa …

Kolesar, ki je osvojil majico za najmlajšega kolesarja in v bodoče še za skupno zmago

V zgodovini je bilo pet kolesarjev, ki so na dirki Po Sloveniji osvojili majico za najboljšega mladega kolesarja in za skupno zmago. Med njimi so štirje Slovenci. Kot prvemu je to uspelo Branku Filipu. Leta 1994 je bil najboljši mladi kolesar, štiri leta pozneje pa je tudi dirko osvojil.

Tadej Pogačar je na dirki Po Sloveniji dvakrat osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, letos bi rad še zeleno za najboljšega v skupni razvrstitvi. Foto: Vid Ponikvar

Mitja Mahorič in Jani Brajkovič sta še tista Slovenca, ki se lahko pohvalita s tovrstnim uspehom. Hrvat Radoslav Rogina, ki ga imajo mnogi za Slovenca, in Italijan Diego Ulissi sta edina tujca s takšno bero. Zato pa je zadnji edini, ki na eni dirki osvojil kar obe majici.

Letos bi lahko v družbo treh slovenskih vstopil Tadej Pogačar. Zadnji dve leti je bil v dresu zdajšnjega Ljubljana Gusto Santic dvakrat najboljši mladi kolesar, letos pa ga bo kot člana UAE Emirates zanimala zelena majica najboljšega kolesarja v generalni razvrstitvi.