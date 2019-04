Nadarjenemu Slovencu so se pri Arabcih obzorja izdatneje odprla #video

Lani je bil Tadej Pogačar še član kluba Ljubljana Gusto Xaurum, od letošnjega leta pa je del arabske ekipe UAE Emirates, v kateri je največ italijanskih kolesarjev.

Za to, da je bil njegov prehod v tujino lažji, ima zasluge tudi moštveni kolega Jan Polanec, ki že nekaj let kolesari za to ekipo: "V veliko pomoč mi je. Super fant je. Zelo dobro se razumeva. Ker še ne znam dobro italijansko, mi pomaga. Zelo dobro je imeti ob sebi takšno osebo."

Največji uspeh kariere je dosegel februarja na dirki po Algarvu. Osvojil je Portugalsko in slavil največjo zmago v karieri. Leta 2017 je na tej dirki denimo zmagal Primož Roglič. Navduševal je tudi pretekli teden na dirki po Baskiji, ki jo je Roglič osvojil lani.

Skupno je bil šesti, pa čeprav je bila njegova osrednja naloga pomagati Danu Martinu. Kljub temu je osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, v skupnem seštevku pa je bil odličen šesti.

Roke ima proste

Po zmagi na Portugalskem so ga doma v Komendi pričakali navijači. Foto: Urban Meglič/Sportida "V krstni sezoni v tujini česa takšnega zagotovo nisem pričakoval. Že ob prestopu od starejših mladincev k mlajšim članom nisem pričakoval takšnega preskoka. Enako je zdaj. V tem letu sem presenetil samega sebe. V ekipi se zelo dobro razumemo. Dajejo mi proste roke. Name ne pritiskajo. V ekipi se počutim povsem domače," je dejal 20-letni Pogačar.

Ob prihodu iz ljubljanskega kluba v UAE Emirates je nemudoma opazil razliko. To dela denar, poudarja: "Trenerji se profesionalno ukvarjajo s tem. Prihajajo z univerz. Prav tako zdravniki. Vsi so dosegli že marsikaj. Proračun veliko spremeni. Lahko dobiš stroko, ki je primerna za to raven. Kolesarji so vsi na vrhunski ravni. In to je potem prava profesionalnost."

V prihodnosti se vidi na tritedenskih dirkah, pri tej starosti pa ima v mislih enotedenske. Tudi v klubu so naredili dolgoročni načrt, da bi se razvil v odličnega vsestranskega kolesarja, ki bi lahko odlično nastopal na največjih dirkah na svetu: "Za zdaj sem na vseh dirkah, na katerih sem štartal, dokazal, da sem lahko dober. Dolgoročni načrt pa so res tritedenske dirke."

Upam, da bom nekoč podobno uspešen kot Roglič

Na Portugalskem je z zmago prišel do uspeha kariere. Foto: UAE Emirates Z njim Slovenija po Rogliču dobiva novega kolesarja, ki bi lahko v prihodnosti mešal štrene tudi na največjih dirkah na svetu. "Primož je dosegel že marsikaj. Veliko dirk je osvojil. Želim si, da bi imel podobno pot kot on. A sva si še vedno različna. Upam, da bom nekoč podobno uspešen kot on," pove Pogačar.

Od njega se bo veliko pričakovalo tudi na dirki Po Sloveniji. Dvakrat je že osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, zdaj pa ga zanima zelena, ki jo ima najboljši v skupni razvrstitvi. Vendar bo pred tem med drugim kolesaril še na dirki po Kaliforniji, ki ima v ekipi veliko težo: "Če bom v približno takšni pripravljenosti kot na dirki po Baskiji, lahko pričakujem, da bom posegel vsaj na stopničke. Zelo lepo bi bilo nositi zeleno majico. Tako kot na vsaki dirki bom dal vse od sebe, da bi jo osvojil."

Na dirki Po Sloveniji ga bo zanimala zelena majica

Na dirki Po Sloveniji je dvakrat že osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, letos pa ga zanima zelena, ki pripada najboljšemu v skupnem seštevku. Foto: Vid Ponikvar Dirka Po Sloveniji bo od 19. do 23. junija, na njej bo nastopilo tudi pet ekip World Tour. In Pogačarjev UAE Emirates bo eden izmed njih: "Vsa dirka je težka. V štirih od skupno petih etap se lahko zgodi marsikaj. Mislim, da se bo treba na letečih ciljih boriti za bonifikacijske sekunde. Že tretja etapa od Zreč do Idrije bo zelo težka. Naredila se bo lahko že velika selekcija. Ali pa tudi ne. Naslednji dan na Predmejo bo vzpon težji. Tudi etapa bo težja. Tam pričakujem večjo selekcijo."

To, da bo imel pri tej starosti vlogo favorita, pa zanj ne pomeni bremena: "Sam si pritiska ne ustvarjam. Bolj se pripravljam na dirko po Kaliforniji. Za dirko Po Sloveniji bom videl, kakšne bodo noge po vsem dirkanju. Na dirki bom motiviran. Povrhu vsega sem še njen ambasador. Na domačih cestah želim kolesariti po najboljših močeh. Upam, da bom še vedno v dobri pripravljenosti."