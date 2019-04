Rogliča v Baskiji nasledil domačin Izagirre, Pogačar peti v zadnji etapi

Tadej Pogačar je letošnjo dirko po Baskiji končal na šestem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Zadnja, kratka etapa s startom in ciljem v Eibarju je vsebovala šest kategoriziranih vzponov in pričakovati je bilo, da Buchmann ne bo mogel odbiti napadov bolj imenitnih kolesarskih imen, kar se je tudi uresničilo. Na tretjem vzponu je napadel kolesar Astane Jakob Fuglsang, na njegov poskus so odgovorili le moštveni kolega Izagirre, Britanec Adam Yates in pa kolesarja ekipe UAE Emirates Dan Martin in pa vzhajajoča zvezda tega športa Tadej Pogačar.

Bask Ion Izagirre je nasledil lanskega junaka dirke Primoža Rogliča:

Ubežna peterica je imela že skoraj dve minuti prednosti, ko je na spustu z zadnjega vzpona napadel Martin in si prikolesaril več kot pol minute prednosti. Kazalo je, da Irec vozi skupni zmagi naproti, Pogačar pa zmagi v razvrstitvi mladih kolesarjev, toda ne Martin ne Pogačar nista zdržala do konca.

Adam Yates je zmagovalec zadnje, šeste etape:

¡Simon Yates se lleva el triunfo de la sexta etapa de la Vuelta al País Vasco!#ElMundoRuedaXSeñal Nos puedes ver por la señal habitual 📺 y vía streaming 📱 en https://t.co/uCEcDv1EQq pic.twitter.com/Fj0lAEY5H5 — Señal Deportes (@SenalDeportes) April 13, 2019

Yatesu etapa, Pogačar peti

Beg Martina so nevtralizirali, Pogačar pa je na nekategoriziranem vzponu zaostal in ni sodeloval v sprintu za etapno zmago. Tega je dobil Yates, ki je dobil razvrstitev gorskih ciljev, pred Martinom in Fuglsangom. Izagirre je bil četrti, a postal skupni zmagovalec dirke, pred Martinom je imel 29, pred Fuglsangom pa 36 sekund prednosti.

Tadej Pogačar je bil peti v etapi:

Da drugega mesta ni osvojil Buchmann, je bila kriva nepazljivost v zadnjem zavoju, ko je njegova skupina zgrešila izvoz v ciljni sprint, zato se je morala vračati, Nemec je izgubil dragocene sekunde, a še ujel tolažilno nagrado, zmago v razvrstitvi mladih kolesarjev, v kateri je Pogačar zasedel drugo mesto.

V skupnem seštevku je Slovenec končal na šestem mestu:

Skupno je bil 20-letni Slovenec z zaostankom minute in 56 sekund šesti, s svojimi predstavami pa spet navdušil kolesarsko javnost. Bil je prepričljivejši od številnih asov, kot so Mikel Landa, Mikel Nieve, Enric Mas in še kdo.

