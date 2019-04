Kump drugi v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarska ekipa Adrie Mobila se mudi v francoskih Ardenih, na 45. izvedbi tridnevne dirke Circuit des Ardennes International. Začeli so odlično, z drugim mestom Marka Kumpa.

Skoraj 189 kilometrov dolgo etapo je dobil Avstralec Kaden Groves (SEG Racing Academy), brez zapletov v samem zaključku pa bi novo zmago bržkone zabeležil Kump. Priložnosti bo še nekaj, saj so na programu še tri etape, ena v soboto in dve v nedeljo.

"Prvi del etape je karavana vozila v zmernem tempu, kar nam je zelo ustrezalo. Zadnji del dirke pa je bil zaradi ozkih in slabih cest zelo zahteven in stresen, mi smo se v tem delu držali v ospredju. V ciljnem sprintu sem imel dovolj moči za zmago, vendar sem se zapletel in skoraj padel, zato sem zadovoljen tudi z drugim mestom," je dejal Kump.

