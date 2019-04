Pogačar znova med najboljšimi

Šestindvajsetletni Nemec, ki se je veselil druge zmage v sezoni, je po 149 kilometrih v cilj prišel minuto in osem sekund prednosti pred skupino, v kateri so bili Španec Ion Izagirre, Britanec Adam Yates in Danec Jakob Fuglsang, minuto in 24 sekund pa sta zaostala kolesarja ekipe UAE Emirates Slovenec Tadej Pogačar in Irec Dan Martin. Pogačar je tako s petim mestom le nadaljeval serijo odličnih dosežkov na dirki svetovne serije.

Na dobri poti je, da izpolni svoj cilj in dirko konča med najboljšimi desetimi. Pred zadnjo, še eno zahtevno etapo, je prav na desetem mestu, za Buchmannom zaostaja dve minuti in 25 sekund. Njegov moštveni kolega Martin je ostal na četrtem mestu, pred njim sta poleg Buchmanna še Izagirre, ki za vodilnim zaostaja 54 sekund, in Schachmann, njegov zaostanek znaša minuto in štiri sekunde.

Šesta etapa se bo začela in končala v Eibarju, dolga bo 118 kilometrov.

