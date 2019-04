Nemec zadržal skupno vodstvo, Bole med deseterico

Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) tudi po tretji etapi kolesarske dirke po Baskiji ostaja v skupnem vodstvu. Rumeno majico je zadržal na najboljši možni način, z etapno zmago, najmočnejši je bil v skupinskem ciljnem sprintu, ki je potekal na rahlem vzponu. Drugo in tretje mesto sta zasedla Italijana Diego Ulissi in Enrico Battaglin. Z desetim mestom se je izkazal Grega Bole (Bahrain Merida).

V zahtevni, 191,4 kilometra dolgi etapi s tremi večjimi vzponi je bilo veliko padcev in to ne kakršnih koli kolesarjev. Na začetku je padec preprečil nadaljevanje dirke adutu Bahrain Meride Rohanu Dennisu, približno pet kilometrov pred ciljem pa je prišlo še do številčnega padca favoritov na začetku glavnine, na tleh so se znašli zmagovalec lanskega Toura Britanec Geraint Thomas, Španec Enric Mas in Francoz Julian Alaphillipe, zmagovalec druge etape in glede na konfiguracijo proge v zadnjem kilometru tudi prvi favorit današnje preizkušnje. A namesto boja za zmago je etapo končal v bolniškem vozilu.

📹 #itzulia

Impressionante 🇩🇪 Maximilian Schachmann: vince la 3° tappa e consolida il primato nella Generale pic.twitter.com/R2BVgZtbSu — CyclingTime (@Cyclingtimenews) April 10, 2019

Pogačarja zaustavil padec

Padec je zaustavil še številne druge kolesarje z visokimi ambicijami, tudi slovenskega aduta Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je zaostal minuto in končal na 78. mestu, še slabši je bil Luka Pibernik (Bahrain Merida), zaostal je dve minuti in osem minut.

Grega Bole je končal na desetem mestu. Foto: Bahrain Merida

Schachmann ostaja v vodstvu

V skupnem seštevku ima Schachmann, ki si želi, da bo zmagovalec kronometra tudi zmagovalec dirke, kot je bilo to lani, ko je dirko dobil Primož Roglič, 33 sekund prednosti pred Špancem Ionom Izagirrejem, z enakim zaostankom je na tretjem mestu Avstrijec Patrick Konrad.

Od Slovencev v ospredju ni več nobenega kolesarja.

Preberite še: