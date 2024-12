"Prvič se je zgodilo, da po padcu nisem niti poskušal sesti na kolo," je povedal Jonas Vingegaard. "Mislil sem, da bom izkrvavel. V tistem trenutku sem resno mislil, da je z mano konec," je bil iskren Danec. Po hudem padcu so ga s kisikovo masko na obrazu kar najhitreje prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so preiskave pokazale, da ima sedem zlomljenih reber, zlomljeno prsnico, ključnico in prste ter preluknjani pljučni krili.

The documentary "Summer of Sport 2024 : seconds we remember", featuring among others Jonas Vingegaard, will air tonight on danish tv

A teaser has been released by DR Sporten

Here you can find the translation of Jonas and Trine's words :

