Po diskvalifikaciji Aranburuja do zmage Gregoire

Francoski kolesar Romain Gregoire (Groupama-FDJ) je zmagovalec tretje etape dirke po Baskiji. Na razgibani trasi od Zarautza do Beasaina (156,6 km) je sicer ciljno črto prečkal kot drugi, a so komisarji naknadno diskvalificirali Španca Alexa Aranburuja, potem ko ni izbral pravilne smeri v krožišču.

Alex Aranburu je ciljno črto prečkal tri sekunde pred Romainom Gregoirom, vendar je kilometer in pol pred koncem prepozno videl znak pred krožiščem. Ta je kazal, da mora po levi strani v krožišče, a je 29-letnik odpeljal po desni. Zmaga je tako pripadla Gregoiru, za katerega je bila to osma zmaga v karieri in druga letos. Z drugim mestom v etapi je skupno vodstvo ohranil Nemec Max Schachmann (Soudal Quick-Step). Tretji je bil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG).

V skupnem seštevku ima Schachmann na podlagi današnjih bonifikacij dve sekundi naskoka pred Almeido, šest sekund pa na tretjem mestu zaostaja Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).

V četrtek bo na sporedu nova razgibana etapa od Beasaina do Markina-Xemeina (169,6 km). Kolesarje 15 km pred koncem čaka 3,5 km dolg vzpon Izua s povprečnim naklonom 9,6 odstotka.

Slovencev na sicer šestdnevni dirki ni.