Pogačar najboljši Slovenec na uvodnem kronometru dirke po Baskiji

Schachmann, ki je konec marca dobil tudi etapo na dirki po Kataloniji, je postavil najhitrejši čas na progi (17:10). Ta je imela tudi en vzpon z do 20-odstotnim naklonom.

Drugouvrščeni Kolumbijec Dani Martinez (EF-Education First) je zaostal devet sekund, tretji Poljak Michal Kwiatkowski (Sky) deset sekund, četrti Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) pa dvanajst.

🇪🇸 #Itzulia



Presenting the stage winner, and the current holder of the GC, points, KOM and youth jerseys... @MaxSchachmann 🏆🍾👏🏼 pic.twitter.com/Fxn7Ue3Bzi — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 8, 2019

Pibernik in Bole v ozadju

Pogačar, ki letošnjo sezono prvič vozi med profesionalci, je zaostal 43 sekund in zasedel 18. mesto. Preostala dva slovenska kolesarja nista bila tako uspešna, Luka Pibernik (Bahrain Merida) je zaostal minuto in 45 sekund ter je po prvem dnevu 106., njegov moštveni kolega Grega Bole pa je za zmagovalcem zaostal skoraj dve minuti in pol (+2:26) in je 141.

Druga od skupno šestih etap na dirki bo potekala v torek od Zumarrage do Gorraiza z razdaljo 149,5 kilometrov.

Preberite še: