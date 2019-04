Kump ve, kako se šprinta v Novem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesar Adrie Mobila Marko Kump je še enkrat več dokazal, da je specialist za šprinte na Glavni trg v Novem mestu, kjer se tradicionalno konča VN Adrie Mobila in tudi dirke po Sloveniji. Letos je na peti izvedbi VN Adrie Mobila po letu 2015 zmagal drugič, v sprintu je prehitel Čeha Františka Sisra in Avstrijca Daniela Aerja.

Za Kumpa je bila to 34. zmaga v karieri in po zmagi februarja v Izoli druga letos. Z drugo zmago na domači dirki, ki je bila letos dolga dobrih 184 kilometrov, se je po številu zmag izenačil z doslej najuspešnejšim, Italijanom Filippom Fortinom.

Uspeh domače ekipe sta s četrtim in petim mestom dopolnila David Per in Jaka Primožič, šesto mesto je zasedel Matic Grošelj, kolesar ljubljanske ekipe Gusto Santic.

Naslednji slovenski kolesar zelo selektivne dirke, saj jo je končalo le 47 tekmovalcev, precej več jih je odstopilo, je bil Uroš Repše na 18. mestu.