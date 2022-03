V Novem mestu zmaga za Poljaka, Per deveti

Novomeški kolesarski delavci so pripravili osmo kolesarsko dirko za VN Adrie Mobila (predlanska je zaradi epidemije odpadla). Dobil jo je Poljak Maciej Paterski, ki je na glavnem novomeškem trgu dobil sprint skupine desetih kolesarjev. V njej je bil tudi domačin David Per (Adria Mobil), ki je na koncu zasedel deveto mesto.

"Od starta je naša ekipa kontrolirala dirko, tudi še ko smo šli prvič čez Gabrje. V zadnjem krogu, pri vzponu na Dolž, smo spredaj ostali samo najmočnejši, bil sem edini iz ekipe Adrie Mobil. Na koncu sem poskušal presenetiti z napadom, približno 1,5 km pred ciljem, uspel sem narediti minimalno razliko. Žal so me na začetku Kandijskega mostu ujeli," je po dirki dejal David Per, nekdanji profesionalec.

Fotogalerija z dirke (Vid Ponikvar):

Dirka, dolga dobrih 180 kilometrov je bila izjemno zahtevna, z dvema gorskima ciljema in zahtevnima vzponoma do Gabrja in v zaključku na Dolž. Spomladanska pripeka je poskrbela še za dodatno selekcijo, precej kolesarjev je odstopilo, do cilja jih je prišlo le 76 tekmovalcev. Na startu jih je bilo sicer 146 iz 17 držav. Dirka je leto sovpadala s 50-letnico delovanja domačega kluba Adrie Mobila.

V drugi skupini, ki je zaostala osem sekund, je bilo več Slovencev, Tilen Finkšt (Adria Mobil) je bil 17., Gal Glivar (Adria Mobil) 22., Grega Matija Černe (Meridiana Kamen), Kristjan Hočevar (Adria Mobil) 33., Matic Žumer (mebloJOGI Pro-concrete) 36., Nik Čemažar (Adria Mobil) 38., Leon Šarc (Kranj) pa 43.

