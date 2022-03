Higuita zmagovalec dirke po Kataloniji

Zadnje dejanje dirke svetovne serije za Higuito, ki je dirko dobil brez etapne zmage, še zdaleč ni bilo brezbrižno. Profil 138,6 kilometra dolge etape, v kateri so se tekmovalci v zadnjem delu morali šestkrat povzpeti na Montjuic, ekipi Bore ni dovoljeval sproščenosti, ekipi Ineos in UAE Emirates sta poskušali z napadi zlomiti Higuito, a se ta tudi zaradi pomoči kolegov ni dal in je v cilj prišel v prvi skupini.

S tem je 24-letnik zadržal skupno vodstvo, zabeležil svojo sedmo zmago v karieri, zagotovo pa najbolj prestižno. Doslej se je lahko pohvalil le z uspehi v domači Kolumbiji ter z etapnima zmagama na dirkah po Španiji in po Algarveju.

