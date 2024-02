Ekipa prevetrena in pomlajena, pa tudi najbolj mednarodna do zdaj

Članska ekipa Kolesarskega kluba Adria Mobil vstopa v sezono 2024 pomlajena in v pestri, mednarodno obarvani sestavi. V članski vrsti je kar šest novih članov, ki bodo v sezoni 2024 zastopali rdeče-modre barve Adriinega kluba in skušali na pestrem mednarodnem koledarju dirk osvojiti kar največ točk.

Visoke cilje si v klubu postavljajo tudi na področju organizacije športnih dogodkov ter vzgoje mladih kolesarjev, kjer je klub v preteklem letu dosegel nekaj vrhunskih rezultatov, sezona 2023 je bila ena najuspešnejših v zadnjem obdobju, so sporočili iz novomeškega kluba.

Lani padali mejniki

Lani so prednjačili mladinci z osvojenimi štirimi medaljami na velikih tekmovanjih. Anže Ravbar je prvič v zgodovini kluba postal mladinski evropski prvak v cestni vožnji. Njegov uspeh je s tretjim mestom dopolnil Žak Eržen. Slednji je osvojil še dve srebrni medalji na velodromu, in sicer na svetovnem prvenstvu v disciplini Omnium in na evropskem prvenstvu v disciplini Elimination.

Med mlajšimi člani je z zmagama na Orlen Nation Grand Prix in na Dirki po poteh karpatskih kurirjev v dresu slovenske reprezentance zablestel Gal Glivar, med člani pa velja izpostaviti zmago Tilna Finkšta na VN Adrie Mobil. Na svetovnem cestnem prvenstvu, ki je bilo lani na Škotskem, je nastopilo kar osem kolesarjev KK Adria Mobil.

Klub je organiziral tudi številne dirke za vse kategorije, na Kids Tour of Slovenia je nastopilo 350 mladih kolesark in kolesarjev iz enajstih držav. V klubu so obeležili tudi jubilej – 30 let od organizacije prve Dirke po Sloveniji.

Foto: Sportida

Kdo so člani Adrie Mobila?

Adriine barve bodo v letošnji sezoni pod vodstvom športnega direktorja Marka Kumpa zastopali Đorđe Đurić, Tilen Finkšt, Aljaž Turk in Martin Yurik, članski ekipi pa so se v letošnjem letu pridružili še brata Anže in Marcel Skok, Jaka Špoljar, ki se iz avstrijskega Tirola po enem letu vrača v svoj matični klub, Barnabas Peak (Madžarska), Nicolas Gojković (Hrvaška) ter Ramazan Yilmaz (Turčija).

"S petimi kolesarji iz tujine je tako letošnja ekipa najbolj mednarodno obarvana do sedaj, s povprečno starostjo dobrih 21 let pa tudi ena najmlajših. Najstarejši kolesar, Tilen Finkšt, šteje 26 let, najmlajši Marcel Skok je star 18 let. Kljub temu v Kolesarskem klubu Adria Mobil v novo sezono vstopajo ambiciozno in s smelimi cilji," so zapisali pri Adrii.

"V izredno močni konkurenci na dirkah ni nikomur nič podarjenega in če povzamemo star latinski pregovor, bo zmaga naklonjena tistim, ki so v priprave vložili največ dela, truda in pokazali največjo željo. Z ambicioznimi cilji, trdim delom in bogatim znanjem verjamem, da bo klub tudi v prihodnje ustvarjal športno zgodbo, ki bo navdih nam vsem," je na predstavitvi ekipe povedala Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil, predsednik kluba Marko Lekše pa je dodal: "Vrednote kluba, ki jih živimo vsi v klubu, timsko delo, strpnost, zaupanje, pozitiven odnos do življenja, tekmovalnost, poštenost, ekološka osveščenost, predanost klubu so podlaga za nadaljevanje izjemne poti razvoja kluba. Vsi dosežki so izjemna baza in spodbuda za nadaljevanje odličnega strokovnega dela in naša zaveza za doseganje in preseganje rezultatov."

"Med sezono jih čaka zahteven urnik, ampak z dobrimi pripravami in motiviranim delom verjamemo, da bodo konkurenčno tekmovali in da dobri rezultati ne bodo izostali." Foto: Sportida

Pa športni cilji?

"Profesionalna kontinentalna ekipa je v letošnji sezoni doživela ogromno sprememb, saj so kar štirje standardni člani ekipe zaključili svojo športno pot. Letošnja ekipa prinaša kombinacijo izkušenj in mladosti ter je poleg tega izrazito mednarodno obarvana, saj jo zastopa pet slovenskih fantov in pet kolesarjev iz tujine. Med sezono jih čaka zahteven urnik, ampak z dobrimi pripravami in motiviranim delom verjamemo, da bodo konkurenčno tekmovali in da dobri rezultati ne bodo izostali," si želi direktor KK Adria Mobil Bogdan Fink.

Pričakovanja je razkril tudi športni direktor Marko Kump: "Ekipa je dobro prevetrena in pomlajena. Je kombinacija mladostne zagnanosti in izkušenj tistih malo starejših. Takšna kombinacija se bi znala dobro obnesti. Glavna cilja sezone sta VN Adrie Mobil in Dirka po Sloveniji, se bomo pa seveda na vseh ostalih dirkah pokusili pokazati v najboljši luči, z željo po dobrih rezultatih. Fantje so dobro motivirani in vidim, da komaj čakajo, da se prihodnji teden začnejo spomladanske dirke na Hrvaškem."

