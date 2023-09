Na vrata slovenskega upa trkajo ekipe iz World Toura

Na nedavnem evropskem prvenstvu na Nizozemskem sta v mladinski selekciji z zlatim in bronastim odličjem na cestni dirki navdušila Anže Ravbar in Žak Eržen. O zadnjem se je že veliko pisalo, ko je osvajal odličja na dirkališču, Ravbar pa je zdaj stopil na piedestal. Po velikem uspehu so na vrata 18-letnika nemudoma začeli trkati predstavniki iz ekip WorldTour, ki mu ponujajo prostor v svojih razvojnih selekcijah.

"Od začetka smo dirkali na polno. V begu smo imeli najprej Jakoba Omerzela, potem Erazma Valjavca. Vseskozi smo imeli rezervni načrt. Če se ujame beg, sva bila nato midva z Žakom Erženom za šprintati. Predzadnji krog se je to zgodilo. Erazem se je v zaključku podredil nama in naju pred kockastim odsekom pripeljal praktično na čelo skupine. Skupaj sva dokončala ves ekipni trud. Vesel sem za vse. Malce je neverjetno. Nisem si predstavljal, da imam možnost za zmago. Želel sem si. Uspelo mi je uresničiti. Zdaj gremo naprej," se je zlati Anže Ravbar še enkrat dotaknil zmagovitega zaključka na evropskem prvenstvu v mladinski kategoriji, ki mu je prinesel zlato medaljo.

Veselje slovenske mladinske reprezentance Foto: Guliverimage

Uživa na različnih terenih

A pot za 18-letnega kolesarja ni bila postlana z rožicami. V zadnjih dveh letih je imel težave s kolenom, ki mu jih je le uspelo sanirati in je tako letos lahko kolesaril brez težav: "Lani nisem štartal niti ene dirke za reprezentanco, ker me je bolelo koleno. Imel sem mišično neravnovesje. Hodil sem v fitnes, da se je vse skupaj uredilo. Spomladi sem končno saniral koleno in se pridružil reprezentanci. Čez celotno leto sem dirkal, na koncu mi je le uspelo. Mislim, da sem najbolj zaslužen sam, ker nisem nikoli odnehal."

Foto: Guliverimage

Ravbar vse od malih nog kolesari za Kolesarski klub Adria Mobil, v zadnjih štirih letih pa dela pod taktirko Josipa Radakovića, ki mu je pomagal razviti potencial. Nad kolesarstvom pa se je navdušil zaradi brata in očeta: "Resneje kolesarim od leta 2015 naprej. V mlajših kategorijah, pri dečkih, se je videlo, da znam kolesariti, imam dobro tehniko. Znam se spuščati v dolino, voziti po kockah, tudi ciklokros dobro vozim. Sicer sem klasičen fant. Rad kolesarim, malo manj rad hodim v šolo (smeh, op. a.). Najraje pa čas preživljam z bližnjimi, ki me podpirajo."

Ponudbe so na mizi, a se še ni odločil. Najverjetneje bo sledil odhod v tujino.

Za dobrim konjem se vedno praši, pravijo. In ker je Anže postal evropski mladinski prvak, so to opazili tudi skavti WorldTour, ki se ozirajo za mladimi kolesarji. Njegov moštveni kolega pri Adrii Mobil Žak Eržen je že pred njim sklenil pogodbo z Bahrain Victorious in bo sprva vozil za razvojno moštvo Cycling Team Friuli, od leta 2025 naprej pa bo del članske zasedbe.

Zlati Anže Ravbar in bronasti Žak Eržen Foto: Guliverimage

Ponudbe ima zdaj tudi Anže, ki je izpostavil, da so prišle ob njegovem uspehu. "Nekaj jih je, ampak se še nisem odločil. V naslednjih dneh se bom. V igri sta tujina ali pa Adria Mobil," je o sladkih skrbeh dejal Ravbar, ki rad dirka klasike, šprinta v klanec, uživa pa tudi v ciklokrosu.

O tem, zakaj tako hitro v tujino, je še pristavil: "Mislim, da je takšen trend, ki se mu je treba prilagoditi. Ne pravim, da me spet toliko vleče. Zaupam ljudem, ki jim tudi drugi. Bomo videli, kako bo drugo leto."