Pri ekipi UAE Emirates so pred časom razkrili, da bodo z letom 2024 lansirali razvojno ekipo UAE Team Emirates Gen Z, v kateri se bodo razvijali kolesarji, mlajši od 23 let. V njej bosta po novem tudi evropski mladinski prvak Anže Ravbar, ki so ga na Kolesarski zvezi Slovenije v ponedeljek razglasili za najboljšega mladega slovenskega cestnega kolesarja, in Gal Glivar, ki je letos že nekajkrat dobil priložnost tudi v ekipi UAE. Ekipo naj bi kot športni direktor vodil nekdanji profesionalni kolesar Jan Polanc.