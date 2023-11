Že brona je bil vesel, a v prihodnosti meri na zlato

Tadej Pogačar je bil sinoči v Festivalni dvorani v Ljubljani že četrtič razglašen za najboljšega slovenskega kolesarja leta. "Vsako leto je težje, slovensko kolesarstvo je res napredovalo in glede na rezultate, ki jih dosegamo, je doma vse težje pobrati kakšno nagrado," je priznal prvi kolesar svetovne lestvice in kolegialno dodal: "Mislim, da si nagrade ne zaslužim samo jaz, ampak tudi kdo drug."

"Kolesarji hitro pozabimo na sezono in začnemo razmišljati o novi. Taki dogodki pomagajo osvežiti spomin in dajo motivacijo za naprej," je v ponedeljek zvečer v pogovoru z novinarji razmišljal Tadej Pogačar, po izboru Kolesarske zveze Slovenije že četrtič najboljši slovenski kolesar.

Vrhunci sezone, če ne kar kariere:

Sezono 2023 je začel in končal na enak način, z zmago, leto pa že tretjič zapored sklenil kot prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Najboljšega trenutka sezone ni mogel izbrati, bilo jih je namreč veliko, med njimi tudi 17 zmag. "Letos je bilo zelo veliko trenutkov, ki mi bodo ostali v spominu, tako lepih kot slabih (poškodba zapestja na aprilski dirki Liege-Bastogne-Liege, op. a.). Eden najlepših spominov v moji karieri bo zagotovo zmaga na Dirki po Flandriji, potem je tu 20. etapa Toura in za konec sezone še zmaga na Dirki po Lombardiji," je povzel vrhunce sezone.

Za Kolesarsko zvezo Slovenije sladke skrbi

Strinjal se je, da ima Kolesarska zveza Slovenije z izborom najboljšega slovenskega kolesarja sladke skrbi, saj je izbira izjemno pestra (Matej Mohorič in Primož Roglič sta prejela priznanje za posebne dosežke), po drugi strani pa je naloga tudi zelo zahtevna.

"Moje osebno mnenje je, da si nas več zasluži to nagrado, ampak težko jo je podeliti vsakemu. Strinjam se s tem, kar je Jan (Polanc, op. a.) izjavil prej, ko smo na zaslonu gledali njegovo etapno zmago na Etno (etapna zmaga na Giru leta 2017, op. a.). Dejal je, da je bil to takrat zelo velik uspeh, medtem ko bi bila danes za Slovence to samo še ena etapna zmaga. Mislim, da smo Slovenci lahko ponosni na to, kam se nam je uspelo zavihteti v svetovni seriji kolesarstva, kjer na vseh dirkah dosegamo vrhunske rezultate, zmagujemo povsod, tudi v grevlu, gorskem kolesarstvu in na pisti. Mislim, da smo lahko vsi zelo srečni."

Z Matejem Mohoričem, svetovnim prvakom v disciplini gravel Foto: www.alesfevzer.com

Pogačar upa in si želi, da jih mladi kolesarji spremljajo in da bodo poskušali hoditi po njihovih stopinjah. "Mislim, da imamo dovolj mladih upov in da se nam ni treba bati za prihodnost, verjetno pa bo naše uspehe težko preseči. V kolesarstvu kariera traja od deset do 15 let, nove generacije prihajajo, in če svoje znanje in izkušnje predamo naprej, mislim, da se bo slovenska zgodba, ko bodo kolesarji iz mlajših kategorij napredovali med profesionalce, lahko nadaljevala."

Trasa svetovnega prvenstva bo pravšnji izziv

Na vprašanje Sportala, ali ob koncu leta že pogleduje v prihodnje, je Pogačar odvrnil, da zdaj, ko je s kolesarskimi počitnicami opravil (obisk Azije je Pogačar skupaj z zaročenko Urško Žigart združil z delom in zabavo), počasi začenja priprave na novo sezono. "Nismo še v polnem zagonu, a motor se že zaganja."

Kaj ga bo gnalo v prihodnjem letu? "To, da se poskusim še izboljšati, čeprav vem, da bo to težko. Poskusil bom ostati na taki ravni, kot sem bil do zdaj, in poiskati kakšne nove izzive. Prihodnje leto je svetovno prvenstvo (cestna dirka v Zürichu v Švici bo na sporedu 29. 9. 2024, op. a.), trasa je zelo lepa, tako da bo izzivov dovolj. To me žene naprej. Giro, Tour, Vuelta, spomeniki, vse."

Foto: www.alesfevzer.com

Brona je bil zelo vesel, meri na zlato

Dejal je, da je vedno zelo ponosen, ko lahko obleče slovenski dres, kar je v kolesarstvu zelo redko. "Zelo ponosen in vesel sem, da lahko startam na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, občasno tudi na evropskem prvenstvu. Vedno se potrudim in dam od sebe svoj maksimum. Letos se je to nekako poklopilo z medaljo in tega brona sem res zelo vesel. Merimo pa na zlato v prihodnosti," je Pogačar odkrito napovedal napad na mavrično majico svetovnega prvaka.

Če bi sam sestavljal svoj tekmovalni koledar, bi s kariero hitro opravil

Že večkrat je poudaril, da ne bi bilo dobro, da bi sam izbiral dirke, na katerih bo nastopil, saj v tem primeru ne bi pogosto zmagoval, saj bi želel nastopiti na vseh dirkah. Ob našem izzivu, da sam sestavi svoj koledar dirk, je ostal previden. "Če bi sam sestavljal koledar, bi bilo v letu premalo dni in v dnevu premalo ur, tako da sem kar vesel, da moj program sestavlja nekdo drug, saj v nasprotnem primeru ne bi bil prav dolgo na sceni, saj bi prehitro končal kariero," se je namuznil 25-letni kolesarski zvezdnik, ki bo letos nastopil še najmanj na eni dirki.

Že prihodnji teden, 26. novembra, bo v Monaku nastopil na dobrodelnem kriteriju Beking (na startni listi sta tudi Roglič in Mohorič), mesec dni pozneje, na praznični 26. december, pa ga bomo morda spet videli tudi na ciklokrosu v Ljubljani.