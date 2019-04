Po 12 letih Flandrija spet v rokah Italijana, blestel tudi Mohorič

Italija ima po 12 letih in Alessandru Ballanu spet zmagovalca kolesarske dirke po Flandriji, najprestižnejše belgijske spomladanske klasike. Nekoliko presenetljivo je 267 kilometrov dolgo dirko po belgijskih tlakovcih, z nadležnimi vzponi in pred ogromnim številom gledalcev dobil 25-letni tekmovalec ekipe Education First Alberto Bettiol.

Italijan je do svoje prve zmage v profesionalni karieri prišel s pobegom v zadnjih kilometrih, na cilju je imel 14 sekund prednosti pred Dancem Kasperjem Asgreenom, še nekaj več pa je zaostala skupina favoritov, njen sprint je dobil zmagovalec dirke leta 2016 in dirke Gent-Wevelgem minulo nedeljo, Norvežan Alexander Kristoff.

Ta je imel več moči od Nizozemca Mathieuja Van der Poela, zmagovalca sredine klasike skozi Flandrijo, Nemca Nilsa Politta, Avstralca Michaela Matthewsa, Belgijca Oliverja Neasna, svetovnega prvaka Španca Alejandra Valverdeja (na dirki je nastopil prvič) ter Belgijcev Tiesja Benoota in olimpijskega prvaka Grega van Avermaeta, ki se je še osmič na zanj najpomembnejšem "monumentu" uvrstil med najboljših deset, a še vedno ostaja brez zmage. Slovak Peter Sagan je bil 11.

Mohoriču napovedali blestečo prihodnost na spomladanskih klasikah

Matej Mohorič se je izkazal na presitžni dirki. Foto: Vid Ponikvar Od Slovencev je spet odlično kolesaril Matej Mohorič. Spet je pokazal svojo kakovost, navdušil ni le svojih navijačev, ampak tudi komentatorja Eurosporta, ki mu napovedujeta blestečo prihodnost na spomladanskih klasikah. Slovenski državni prvak je bil večji del dirke v ospredju, najprej je pokrival napade, slabih 80 kilometrov pred ciljem pa je napadel, potem ko se je večji skupini, v kateri je bil po prvi selekciji, začela približevati glavna skupina.

A s tem ni spodbudil favoritov, da bi se mu pridružili in da bi sestavili zmagovalno skupino, tako da je približno deset kilometrov v ospredju kolesaril sam, pri tem pa porabil preveč moči. V zadnjem delu dirke nato ni več zmogel ritma najboljših, tako kot ga ni zmogel niti prvi kapetan njegove ekipe Bahrain Merida Sonny Colbrelli. Oba sta v cilj prišla v drugi večji skupini, ki je zaostala dve minuti in 20 sekund, v njej je bil tudi njun moštveni kolega Kristijan Koren. Mohorič je zasedel 41., Koren pa 47. mesto.

Favoriti so zmagovalno skupino sestavili v zadnjih 30 kilometrih, štela je 22 kolesarjev. Iz nje je 18 kilometrov pred ciljem izskočil Bettiol, si prikolesaril več kot pol minute prednosti, v zasledovalni skupini pa ni bilo pravega interesa in moči za lov. Tako je bilo vse odvisno od italijanskega kolesarja ekipe Education First, ki pa je s kronometrskimi sposobnostmi, te je dokazal že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri je v vožnji na čas zasedel drugo mesto, prišel do prestižne zmage.

"Še vedno ne morem verjeti. Dobro sem se počutil, iz avta sem dobil navodilo, da naj skočim in poskušam sam priti do cilja. Zaprl sem oči, se odpeljal naprej, nato pa le poganjal in poganjal. To so bili najdaljši kilometri v karieri, a tudi najslajši. Hvala ekipnim kolegom, opravili so odlično delo. Imamo odlično moštvo in odslej boste večkrat slišali za nas," je bil na cilju presrečen zmagovalec.

Jan Tratnik je zaostal osem minut in 46 sekund ter zasedel 87. mesto, enak zaostanek je imel Luka Mezgec na 95. mestu.