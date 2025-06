Slovencem se odsotnosti niso poznale, padli so Turki

Začeli so se drugi turnirji lige narodov za odbojkarje. Oslabljena slovenska reprezentanca je na svoji prvi tekmi v Bolgariji z gladkih 3:0 odpravila Turčijo. Slovenski odbojkarji so tako dosegli še četrto zmago v letošnji sezoni, v kateri nastopajo brez nekaterih standardnih članov zadnjih let. Ob Burgasu turnirja potekata še v Beogradu in Chicagu.

Po prvem tednu turnirja lige narodov, ki so ga Slovenci odigrali v Riu de Janeiru, kjer so vknjižili tri zmage in poraz, so drugega v Burgasu v Bolgariji odprli s suvereno zmago proti Turkom.

Selektor Fabio Soli je zaradi bolezni na turnir odpeljal ekipo brez dveh izkušenih dolgoletnih reprezentantov, kapetana Tineta Urnauta in Žige Šterna, ligo narodov let izpuščajo Alen Pajenk, Klemen Čebulj in Gregor Ropret.

Petinštiridesetletni italijanski trener tako v Bolgariji računa na 15 odbojkarjev: podajalci Dejan Vinčić, Nejc Najdič in Uroš Planinšič, prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič, srednji blokerji Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič in Jošt Kržič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović ter sprejemalci Rok Možič, Luka Marovt, Rok Bračko in Klemen Šen.

Nejc Najdič. Foto: VolleyballWorld

Turki brez moči

Slovencem se na prvi tekmi proti Turkom odsotnost obolelega izkušenega sprejemalskega para Tine Urnaut/Žiga Štern ni posebej poznala. Predvsem Rok Bračko je dobro zapolnil luknjo, ki je nastala ob njuni odsotnosti, bil je eden boljših igralcev na igrišču. Bil je med najzaslužnejšimi, da Slovenci, ki so na prejšnjih 14 medsebojnih tekmah le dvakrat izgubili, še takrat pa na nepomembnih tekmah in z rezervno postavo, tudi tokrat s Turki niso imeli večjih težav.

Prvi niz so dobili z lahkoto, v drugem so premoč pokazali v drugem delu niza, po izenačenju na 15:15, in končnici, tretjega pa so sicer slabo začeli, a po izenačenju na 10:10 spet vzpostavili avtoriteto na igrišču in zanesljivo zmagali.

Slovenci niso imeli imeli slabe točke. V prvem nizu sta poleg Bračka glavno vlogo odigrala Tonček Štern in predvsem Jan Kozamernik, v drugem se je v napadu razigral še Rok Možič. Igro je dobro povezoval Nejc Najdič, Jani Kovačič pa je odlično držal sprejem.

V Burgasu se bo Slovenija v naslednjih dneh merila še Bolgarijo, ta bo tekmec v petek (19.30), Francijo in Japonsko.

Tretji turnir bodo Slovenci med 16. in 20. julijem gostili v Stožicah, zaključni turnir bo na Kitajskem.

