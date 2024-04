Potem ko je šef ekipe BORA - hansgrohe Ralph Denk včeraj namignil, da nastop na Valonski puščici (17. april) in spomeniku Liege–Bastogne–Liege (21. april) ostaja na programu Primoža Rogliča, so danes iz ekipe sporočili, da se bo slovenski as raje posvetil rehabilitaciji po padcu in treningom in bo dirki izpustil. Njegov glavni cilj sezone ostaja Dirka po Franciji, ki se bo začela 29. junija v Firencah.

Primož Roglič se bo v prihodnjih dneh še naprej osredotočal na okrevanje po poškodbah, ki jih je staknil na Dirki po Baskiji, treninge na kolesu pa namerava nadaljevati prihodnji teden, so sporočili iz ekipe BORA - hansgrohe, kjer so dirki Valonska puščica (17. april) in Liege–Bastogne–Liege (21. april) že umaknili s programa slovenskega kolesarskega šampiona.

Glavni trener ekipe Dan Lorang je v sporočilu za javnost razkril, da je Roglič z ekipo preživel ves teden. Sanirali so posledice padca v Baskiji, v katerem si je Roglič poškodoval koleno in staknil številne odrgnine in podplutbe. "Njegovemu telesu želimo dati čas, da si popolnoma opomore od teh poškodb, saj je naš velik cilj Dirka po Franciji. Zato smo se tudi odločili, da se osredotočimo na njegov trening," je za klubsko stran povedal Lorang.

