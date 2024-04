Obliž pri obližu, to so posledice Rogličevega padca

Slovenski kolesarski as je na družbenih omrežjih objavil fotografije posledic četrtkovega padca na Dirki po Baskiji . Čeprav so videti grozno, je imel 34-letni Zasavec prejšnji teden izjemno srečo. Pri tistem grozljivem padcu so jo veliko huje skupili Jonas Vingegaard, Jay Vine in Remco Evenepoel, ki so zaradi zlomov pristali v bolnišnici. "Počutim se kanček boljše," je ob fotografijah zapisal Roglič.

"Spomini na tretjo in četrto etapo Dirke po Baskiji," je ob fotografijah svojega obtolčenega in ranjenega telesa še zapisal slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič. Letošnje Dirke po Baskiji, ki se je končala v soboto z zmagoslavjem mladega španskega upa Juana Ayusa (UAE Emirates), ni končal, odstopil je v četrtek, ko je bil eden od udeležencev grozljivega množičnega padca.

V tem jo je odnesel srečno, veliko bolj kot njegovi veliki tekmeci, Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) in predvsem Avstralec Jay Vine (UAE Emirates). Omenjeni trije so polomljeni pristali v bolnišnici, njihove poškodbe pa bodo zelo vplivale tudi na potek letošnje sezone. Vsi so namreč pomembni aduti za poletno Dirko po Franciji. Vingegaard bi moral na Touru loviti tretjo zaporedno zmago, Evenepoel naj bi tam opravil ognjeni krst, Vine pa bi moral biti eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja. Vse to je zdaj pod velikim vprašajem, nesrečnike v naslednjih tednih in mesecih čaka bitka s časom, jasno pa je, da tudi če jo dobijo in se po čudežu julija pojavijo na startu Toura, tam zagotovo ne bodo v najboljši mogoči formi.

"Vsem želim hitro okrevanje, se vidimo na cesti," je nesrečnim kolegom še zaželel Roglič, ki se je v karieri prevečkrat znašel v podobnem položaju. Zasavca, letos člana nemškega moštva BORA – hansgrohe, naslednja dirka čaka že čez deset dni, ko bo nastopil na Valonski puščici. Morda. Povsem mogoče je, da bo zaradi padca v Baskiji moral spremeniti svoj tekmovalni koledar. Za zdaj je pred Tourom še v načrtu njegova udeležba na Valonski puščici (17. 4.), na spomeniku Liege–Bastogne–Liege (21. 4.) in Kriteriju po Dofineji (od 2. do 9. 6.).

