Dirke vse hitrejše, kolesarji vse bolj napadalni

Direktor kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink je po množičnem padcu na dirki po Baskiji povedal, da poklicni kolesarji z vse boljšo pripravo in naprednejšo tehnologijo na dirkah dosegajo vse višje hitrosti. A to samo po sebi še ni razlog za več padcev. Veliko teh se po njegovih besedah zgodi zaradi vse bolj napadalnega sloga dirkanja.

Množični padec, ki je zaznamoval četrtkovo četrto etapo dirke po Baskiji, še naprej odmeva v kolesarski karavani. Veliko je govora o vse večjih hitrostih kolesarjev. Da so dirke vse hitrejše, je v pogovoru STA potrdil tudi prvi mož dirke po Sloveniji Bogdan Fink. "To se vidi tudi na nižjih ravneh tekmovanja, saj je na letošnji dirki za veliko nagrado Adrie Mobil povprečna hitrost zmagovalca bila 45 km/h, kar je 2,5 km/h več kot prej. Dejstvo je, da so svetovne ekipe močno okrepile svoje proračune, imajo strokovnjake za aerodinamiko, za gume, verige. Nekateri imajo za sabo tudi proizvajalce koles in vse to pomeni, da so tekme čedalje hitrejše."

Jonas Vingegaard Foto: Guliverimage Čeprav je hitrost vse večji faktor pri varnosti kolesarjev, je v svoji oceni padca, ki je na dirki po Baskiji k odstopu med drugim prisilil tri glavne favorite, Primoža Rogliča, Remca Evenepoela in Jonasa Vingeegarda, Fink vzrok pripisal predvsem vse bolj napadalnemu slogu dirkanja. "Fizična pripravljenost kolesarjev je vse boljša. Kolesarji so sposobni izrednih naporov, njihova možnost 'pressinga' na dirkah, ko so kolesarji na maksimalnih obratih, je zdaj veliko večja kot v preteklosti. Če so kolesarji nekoč tega izvajali eno uro, je to zdaj štiri ali pet ur 'pressinga', pri takih fizičnih obremenitvah pa hitro pade koncentracija,."

Pomembno vlogo pri veliko množičnih padcih ima tudi borba za pozicije. Po mnenju Finka to velja tudi v Baskiji. "Zakaj se je ravno na tem mestu zgodil padec vodilnih? Zato, ker se je ravno na tem spustu odvijala borba za pozicijo vodilnih ekip, ki jih je v nadaljevanju čakal odločilni klanec etape. Zaradi tega so bili tekmovalci izredno hitri, mogoče tudi malo nervozni in v takih situacijah pride do padcev." Vse večjo hitrost kolesarjev je po padcu v Baskiji izpostavil tudi direktor enodnevne klasike Pariz - Roubaix Thierry Gouvenou in zahteval ukrepe. A pri tem se Fink sprašuje, kaj bi se glede na ves napredek v kolesarstvu lahko naredilo, da bi umetno upočasnili kolesarje in ob tem ohranili čar cestnega kolesarstva.

Primož Roglič Foto: Guliverimage Pri tem je poudaril, da organizatorji vse več poudarka dajejo zagotavljanju varnih pogojev za kolesarje. "Seveda vsega ne moremo predvideti, vendar se prizadevamo, da uredimo vse potrebno, da imajo kolesarji ustrezne razmere in informacije glede razmer na cesti. Vsi tekmovalci, športni direktorji, vsi vnaprej dobijo podatke o trasi, predvsem o vstopih na ključne vzpone. Kot organizatorji si želimo, da so vsi zelo dobro obveščeni tudi o posebnostih trase. Vprašanje pa je, koliko si tekmovalci zapomnijo to med samo dirko, ko je njihov srčni utrip na 160, 180 ali celo 200 udarcev na minuto," je še dodal Fink.