Številni opozarjali na usodni ovinek: Če nisi pripravljen, zlahka poletiš

Po popolnem kaosu v četrti etapi letošnje Dirke po Baskiji, ko so po grozljivem padcu odstopili tudi trije glavni favoriti za končno zmago, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, v kolesarskem svetu poteka burna razprava o vzrokih za katastrofo. Kolesarji, ki ceste v Baskiji dobro poznajo, so že pred usodnim četrtkovim "masakrom" opozarjali na zahteven ovinek. Tam je cesta hudo nevarna, pravijo.

Baskovski kolesar Mikel Bizkarra je tako opisal nevarni ovinek: Grbin sprva niti ne opaziš, a ko nanje priletiš s hitrostjo in na premetavanje nisi pripravljen, zlahka poletiš. Foto: Guliverimage "Na tisti cesti je pod asfaltom ogromno drevesnih korenin, zaradi česar je podlaga izjemno neravna. Grbin sprva niti ne opaziš, a ko nanje priletiš s hitrostjo in na premetavanje nisi pripravljen, zlahka poletiš," je dan po hudem množičnem padcu, v katerem so nasrkali tudi trije glavni favoriti za končno zmago na Dirki po Baskiji, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, na družbenih omrežjih pojasnjeval baskovski profesionalec Mikel Bizkarra (Euskatel – Euskadi).

Grbine na usodnem ovinku je v fotografski objektiv uspel ujeti tudi navijač Abel Rodriguez in jih delil na omrežju X (prej Twitter). Na teh je mogoče zelo lepo videti grbino v ovinku, v katerega so kolesarji s spusta pripeljali z več koz 70 kilometri na uro. Mnogi so na nevarnosti opozarjali že pred dirko, še posebej pred usodno četrto etapo, a številni pa tega niso slišali ali se na to niso ozirali.

Casualmente he pasado hoy por la curva donde ayer se cayeron en la #Itzulia2024 Vingegaard y los demás. En la segunda foto podéis ver el dichoso bache que se comieron que con este ángulo que he sacado se aprecia perfectamente. pic.twitter.com/z7gPR68nz7 — Abel Rodríguez (@Abeleter) April 5, 2024

V četrti etapi je odstopilo 14 kolesarjev, deset jih je po množičnem padcu potrebovalo zdravniško oskrbo, najhuje sta jo odnesla Vingegaard (Visma Lease a Bike ) in Jay Vine (UAE Emirates). Danec si je zlomil ključnico in več reber, utrpel pa še kontuzijo pljuč in pnevmotoraks, Avstralec ima počeno vratno vretence in dve počeni prsni vretenci. Evenepoel (Soudal – Quick Step) ima zlomljeno ključnico, precej srečno, brez hujših poškodb, pa jo je odnesel slovenski šampion, član nemškega moštva BORA – hansgrohe.

Upokojeni španski as Joseba Beloki je pojasnil, da je lokalnim kolesarjem nevaren odsek ceste dobro poznan. Foto: Guliverimage

Nevarnost na ovinku je še povečal betonski jarek ob cesti, v katerega so silovito prileteli nekateri nesrečniki, po posnetkih incidenta sodeč predvsem Vingegaard in Vine, slednji je v jarek priletel z glavo. "Tisti, ki poznamo to območje, vemo, kako nevaren je ta ovinek. Je zelo enostaven kar se tiče naklona, a zahteven zaradi podlage. Grbine zaradi drevesnih korenin te presenetijo sredi ceste," je nevarni odsek opisal tudi nekdanji španski as Joseba Beloki.

"Najbolj nevarna stvar v našem športu so kolesarji sami"

Mathieu van der Poel je prepričan, da so kolesarji sami sebi največja nevarnost. Foto: Guliverimage Na nevarnosti je pred dirko opozarjal tudi lanski zmagovalec baskovske dirke Vingegaard, pa vseeno pristal med največjimi žrtvami padca. Baskovski kolesarji so se padcu izognili, pred najnevarnejšim odsekom so upočasnili. Kdo je torej kriv za katastrofo, ki bo imela izjemen vpliv na celotno tekmovalno sezono? Mnenja o tem se te dni krešejo, svojega pa je podal tudi nizozemski super šampion Mathieu van der Poel. "Najbolj nevarna stvar v našem športu so kolesarji sami. Veliko tvegamo in to je največja težava. Vsi bi bili radi v ospredju v istem trenutku in to je nemogoče. Morda se to lahko malce izboljša, a kolesarstvo ne bo nikoli povsem varno. Kar je škoda," je Van der Poel povedal v intervjuju za Wielerflits.

Peta Cavendish se je že prevečkrat znašla v vlogi voajerja človeške krhkosti. Foto: Guliverimage

Številne je zmotili tudi televizijski prenos dirke in nešteti počasni posnetki padca, pa tudi neprijetne scene zdravniške oskrbe poškodovanih kolesarjev. Kamere so pospremile vse, od trenutka padca, do nalaganja padlih v reševalna vozila. "Veliko je bilo debat o dolgotrajnih posnetkih negibnih kolesarjev in neskončnih ponavljanj padca. Vem, da so nekatere družine kolesarjev povedale, da se jim zdi to koristno, saj so to edine informacije, ki jih prejmejo. To slišim. Čakanje na informacije se zdi cela večnost. Vendar pa jaz osebno raje ne bi bila v vlogi voajerja krhkosti človeškega življenja," je zapisala žena britanskega sprinterja Marka Cavendisha, Peta.

Opozorila je, da bodo imeli travmatični posnetki trpljenja športnikov posledice na mlajše generacije. Sama je bila prepogosto v nadvse neprijetnem položaju, ko je po televiziji spremljala tovrstne kalvarije svojega moža. "Bila sem žena, ki sem z otroki spremljala takšne stvari in trznila ob vsaki ponovitvi. Pomislite na to, da to niso igralci, tukaj ni drugih poskusov, ni scenarijev s srečnim koncem … A kamere se ne ustavijo. Ne govorim v imenu vseh, toda menim, da ti posnetki niso samo za informiranje. So za rejtinge, za oglede, za klike," je še zapisala Peta Cavendish.

Preberite še: