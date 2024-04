Dvojno veselje za UAE Emirates: Ayusu velika zmaga, Jay Vine stabilen

Mladi španski kolesarski as Juan Ayuso je zmagovalec 63. Dirke po Baskiji. V ekipi 21-letnega Katalonca UAE Emirates so danes na zadnji, šesti etapi dirke z odlično taktiko strli Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl – Trek), ki je dan sicer začel v rumeni majici vodilnega na dirki. Zadnjo etapo je sicer dobil Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) in tudi ta je Skjjelmoseja prehitel v skupnem seštevku. Pri UAE Emirates pa so lahko danes veseli tudi ob informaciji, da Jay Vine, ki je bil ena od največjih žrtev četrtkovega množičnega padca, ne bo potreboval operacije.

V 137,8 kilometra dolgi zadnji etapi letošnje Dirke po Baskiji, ki se je začela in končala v Eibarju, je glavnini najprej pobegnila velika skupina 22 kolesarjev, v kateri so bili tudi močni kolesarski asi Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Esteban Chaves, Bauke Mollema, Oscar Onley in David de la Cruz.

Moštveni kolegi vodilnega na dirki Mattiasa Skjelmoseja v Lidl – Treku so nadzirali dogajanje, kakšnih 70 kilometrov pred ciljem pa sta glavnini pobegnila še William Junior Lecerf in Marc Soler. Španski član moštva UAE Emirates se je kmalu otresel belgijskega kolega in po 30 kilometrih ujel vodilno skupino. Ob Skjelmoseju je na čelu glavnine ostal le še en pomočnik, Britanec Tao Geoghegan Hart.

Na predzadnjem klancu kraljevske etape – ta je imela sedem kategoriziranih vzponov (tri prve kategorije) in skupno skoraj 3.500 "višincev" – je razpadla vodilna skupina, iz te je v vodstvo skočil Oscar Onley, iz glavnine pa sta se izstrelila še Carlos Rodriguez in Juan Ayuso. Skjelmose je na njun prvi poskus z izjemno vožnjo v dolino še odgovoril, na zadnjem klancu dneva pa sta se mu Španca dokončno odpeljala.

Do cilja sta si nabrala več kot 40 sekund prednosti, Ayuso je etapno zmago prepustil Rodriguezu, Skjelmoseja je v sprintu za tretje mesto in bonifikacijske sekunde prehitel še Marc Soler in Danec je zdrsnil na tretje mesto v skupnem seštevku. Ayuso je dirko dobil z 42 sekundami pred Rodriguezom in 43 pred Skjelmosejem.

Še ena razveseljiva vest

Za veselje v taboru UAE Emirates je poskrbela tudi informacija, da Avstralcu Jayju Vinu, ki je bil ena od največjih žrtev četrtkovega množičnega padca, po katerem je odstopila tudi trojica največjih favoritov na dirki, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, ne bo treba na operacijo.

"Po pregledu z magnetno resonanco in zadnji klinični oceni, k sreči za Jayja ne bo potrebna operacija. Njegovi zlomi so dovolj stabilni, da ne potrebujejo operativnega posega," je sporočil direktor zdravniške službe pri ekipi UAE Emirates Adrian Rotunno. Dodal je še, da bo Vine še nekaj dni ostal v bolnišnici, še šest tednov pa bo nosil opornico na vratu, a naj bi že naslednji teden začel s splošno rehabilitacijo.

