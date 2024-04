Šef ekipe BORA - hansgrohe Ralph Denk je v pogovoru za GCN poudaril, da bodo pri novih okrepitvah ekipe raje iskali mlade talente, ki bi se lahko razvijali v njihovi ekipi, kot pa da bi posegali v obstoječe pogodbe kolesarjev v rivalskih ekipah. Ovrgel je tudi idejo o dogovorih za prestop z Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) ali sprinterjem Jasperjem Philipsenom (Alpecin-Deceuninck), ki je že napovedal, da bo po dirki Pariz–Roubaix, kjer je osvojil izjemno drugo mesto, razmislil o svoji prihodnosti in možnosti za menjavo ekipe. Denk je priznal, da je belgijska puščica zanje enostavno predraga.

Bo Roglič nastopil na Valonski puščici in v Liegu? Za zdaj še nič dorečenega.



Denk se je v pogovoru za GCN dotaknil tudi okrevanja Primoža Rogliča, ki je grdo padel na spustu v 4. etapi Dirke po Baskiji, kjer sta se hudo poškodovala Evenepoel in Jonas Vingegaard. Roglič je v torek, pet dni po padcu, spet sedel na kolo, za zdaj le na trenažer, a tudi to je bolje kot nič. V kratkem ima na programu dve ardenski klasiki, 17. aprila naj bi nastopil na Valonski puščici, 21. aprila pa na spomeniku Liege-Bastogne-Liege, kjer bo prvič po višinskih pripravah dirkal tudi Tadej Pogačar, a odločitev glede nastopa še ni bila sprejeta. "Glede nastopa v Ardenih še ni nič dorečenega," je dejal Denk. Če Roglič ne bo stoodstotno pripravljen, ne bo nastopil. "Mislim, da se bomo držali načrta in če bomo morali nekatere dirke odstraniti iz programa, jih bomo pač odstranili." Foto: Guliverimage

Časovnica pojavljanja Red Bulla na zunanji podobi ekipe še ni določena

Vse od napovedi, da se bo Red Bull ekipi BORA - hansgrohe pridružil kot sponzor in prevzel 51-odstotni delež v ekipi, je nemška kolesarska ekipa pogosto del različnih špekulacij. Na vprašanje, kakšne spremembe je v ekipo prinesel vstop Red Bulla, je Denk dejal, da niti ne tako bistvenih, saj so v ekipi prepričani, da so si že pred tem zagotovili dolgoročno prihodnost, saj imajo s podjetjema Bora in Hansgrohe ter opremljevalcem Specialized pogodbe sklenjene do leta 2027.

Ralph Denk, šef ekipe BORA - hansgrohe Foto: Guliverimage

Glede vidljivosti Red Bulla na zunanji podobi ekipe BORA - hansgrohe Denk ni dal bistvenih odgovorov, je pa priznal, da se o tej temi pogovarjajo dnevno, a še nimajo končnih odgovorov. "Trenutno še ni nič dokončno odločeno, zagotovo pa bodo ljubitelji kolesarstva blagovno znamko Red Bull videli nekje okoli nas, vendar še ni odločeno, kje ali kdaj." Govori se, da naj bi se to zgodilo najpozneje na letošnji Dirki po Franciji, kjer BORA vse upe polaga v Rogliča.

Uvedba razvojne ekipe za kolesarje mlajše od 23 let

Denk je napovedal še, da razmišljajo o uvedbi razvojne ekipe za kolesarje do 23 let. "Ne bomo se razkazovali z velikimi prestopi in odkupovanjem nekaterih velikih zvezdnikov, za zdaj to ni naš pristop. Potrebujemo jasno strategijo in načrt. Naš program U23 bo prišel in to je projekt, ki je po mojem mnenju najbolj smiseln. Imamo močno ekipo U19, smo pa še brez ekipe do 23 let. To bi bil naslednji logični korak za leto 2025."

Kdo bi vodil program za kolesarje, mlajše do 23 let, še ni jasno, je pa Denk razkril, da je v igri za to mesto več kandidatov. Potrdil je tudi, da v tem trenutku ne razmišljajo o uvedbi ženske ekipe, ne za prihodnje leto ne za leto 2026.

Preberite še: