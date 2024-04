Slovenski kolesarski as Primož Roglič manj kot teden dni po hudem padcu na četrti etapi Dirke po Baskiji znova trenira. Njegova ekipa BORA - hansgrohe je na socialnih omrežjih objavila fotografijo nasmejanega slovenskega kolesarja na trenažnem kolesu. "Več kot veseli smo, da je Primož spet na kolesu in nasmejan," so zapisali ob fotografiji.

Primož Roglič je bil prejšnji četrtek vpleten v množičen padec na četrti etapi Dirke po Baskiji. Do padca je prišlo pri visoki hitrosti na spustu z drugega kategoriziranega klanca Olaeta. V malce ostrejšem ovinku so številni zdrsnili na tla, nekateri pa so pristali v globokem odtočnem jašku, med glavnimi favoriti dirke jo je na koncu še najbolje odnesel ravno Roglič, in sicer "le" s številnimi odrgninami, a na srečo brez zlomov. V bolnišnici so pristali Jay Vine, Jonas Vingegaard in tudi Remco Evenepoel, sploh pred Dancem pa je po številnih poškodbah še dolga pot do okrevanja. Ravno danes je uspešno prestal operacijo ključnice, hudo jo je skupil tudi Vine.

Medtem pa je Roglič, ki je sicer na tleh pristal tudi na tretji etapi Baskije, a je dirko nadaljeval, po nekaj dneh za okrevanje in počitek že sedel na trenažno kolo, kar so ovekovečili tudi v njegovi ekipi BORA - hansgrohe. "Več kot veseli smo, da je Primož spet na kolesu in nasmejan. Je v najboljših rokah, vsi pa mu želimo čim hitrejše okrevanje," so zapisali v nemški ekipi.

We are more than happy to see @rogla back on his bike and smiling. He is in the best hands and we wish him a speedy recovery! #BORAhansgrohe #BandofBrothers pic.twitter.com/o9wSQLiLSq — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 9, 2024

Roglič je sicer pred dnevi objavil tudi zelo nazorno fotografijo številnih ran in obližev po telesu, ki so posledica grdega padca. Zaenkrat je sicer v načrtih 34-letnega slovenskega šampiona še vedno Valonska puščica, ki bo na sporedu 17. aprila. Zatem naj bi se pred Dirko po Franciji udeležil še dirke Liege–Bastogne–Liege 21. aprila in kriterija po Dofineji (2.–9. junij), kjer je že slavil leta 2022.

Preberite še: