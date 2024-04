Ekipa je ob tem navedla, da za zdaj še ne vedo, kako dolgo bo 27-letni zvezdnik odsoten s tekmovanj. "Počuti se dobro in se vsem zahvaljuje za besede podpore v zadnjih dneh," je še sporočila nizozemska ekipa.

Update on Jonas Vingegaard:



Jonas had a successful operation on his collarbone.



He will now spend the next few weeks recovering. It is not yet clear how long this will take.



He is doing well and expresses his gratitude to everyone for their kind words over the past few…