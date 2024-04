Po Parisu–Roubaixu je športni direktor Visma | Lease a Bike Merijn Zeeman za WielerFlits spregovoril o položaju poškodovanih kolesarjev Wouta van Aerta in Jonasa Vingegaarda. Kot je poudaril Zeeman, ki bo po koncu sezone zapustil mesto športnega direktorja, je vprašanj o stanju obeh kolesarjev še ogromno, med drugim tudi njuna razpoložljivost na Giru d'Italia (van Aert) in Tour de France (Vingegaard). "V nastajanju je veliko scenarijev," je poudaril Zeeman.

Na dolgem seznamu poškodovanih kolesarjev trenutno zagotovo med drugim izstopata dva izmed vodilnih členov ekipe Visma | Lease a Bike Wout van Aert in Jonas Vingegaard. Van Aert je ob padcu na Dirki po Flandriji poleg zlomljene ključnice utrpel še sedem počenih reber in prsnico, grdo pa se je v množičnem padcu na četrti etapi Dirke po Baskiji poškodoval tudi Vingegaard, ki ima zlomljeno ključnico in več reber, zatem pa je prišla še novica, da ima še kontuzijo pljuč in pnevmotoraks. Obe odsotnosti velikanov svetovnega kolesarstva sta velik udarec za nizozemsko ekipo, ki je imela v načrtu za nastop na Dirki po Italiji Van Aerta, na Touru pa bi moral novo rumeno majico loviti Danec, a načrti pred nadaljevanjem sezone zdaj pošteno visijo v zraku.

"Zdaj je zelo težko narediti načrt," je po zadnji dirki dejal športni direktor Merijn Zeeman. "V nastajanju je veliko scenarijev. Bo Woutu uspelo na Giro ali ne? Če ne, kaj potem? Bo Jonasu uspelo na Tour? Če ne, kaj potem? Kdaj se odločimo? Vse sodi skupaj. To bodo naporni tedni in delo smo že začeli. Upam, da se bodo stvari razjasnile v naslednjih dveh tednih, da bomo lahko dali konkretne odgovore."

Merijn Zeeman ima v teh dneh številne skrbi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zeeman je med drugim še poudaril, da bi morala biti kolesarja do nastopov na dirki za Grand Tour že v optimalni formi, drugače njun nastop ne pride v poštev. "Sta vrhunska kolesarja in na dirkah napadata zmage, ne vozita kar tako," potrjuje Zeeman, ki bo oba kolesarja računal le če bosta na svojih sto odstotkih. "To je jasno kot beli dan in tudi na podlagi tega bomo sprejeli dokončne odločitve. Za Wouta in Giro nimamo veliko časa, zato moramo hitro ugotoviti, ali je to mogoče ali ne. Trenutno je že doma, a počasi okreva. Z Jonasom imamo malo več prostora do Toura, a trenutno ne kaže najbolj optimistično." Vingegaard je medtem še vedno v bolnišnici, njegovo stanje pa se počasi izboljšuje. "Sigurno bo izpustil prvi del priprav v Sierra Nevadi v začetku maja," so še potrdili v nizozemskem moštvu.

Dirigentska palica v rokah mladih

Ob odsotnosti glavnih akterjev so imeli na dirki Paris–Roubaix glavne vloge Tim van Dijke, Mick van Dijke in Per Strand Hagenes. Pred startom je odpadel Dylan van Baarle. "Dylan se od začetka ni počutil dobro, ni bilo v njegovi presoji, ali bo ozdravel. Na jutro dirke se je počutil res slabo. Nato smo želeli videti, kako daleč lahko gredo naši trije najmlajši kolesarji v okviru razvoja talentov. Tako smo želeli narediti korak v prihodnost," je poudaril Zeeman.

Kljub težkemu položaju in odsotnostim je Zeeman razočaran, ker ekipi ni uspelo na Dirki po Flandriji niti na Parizu–Roubaixu. "To smo si zamislili povsem drugače. Iz znanih razlogov smo zdaj tukaj z drugo ekipo. Brata Van Dijke in Hagenes so odpeljali odlično, perspektivno dirko, a dejstvo je, da smo imeli zelo velike načrte, ki se žal niso uresničili. Dejstvo je, da nismo zmagali na Parizu–Roubaixu ali Dirki po Flandriji, vendar tega zdaj ne moremo ocenjevati, kot bi sicer. Na srečo smo našli vsaj nekaj rešitev, a očitno smo od letošnje pomladi pričakovali več," je bil še odkrit Zeeman.

Kdaj bo Wout van Aert pripravljen? Foto: Guliverimage

Plugge jasen: Utrujen sem od čakanja

Ob tem so v nizozemski kolesarski ekipi odločevalce v Mednarodni kolesarski zvezi pozvali k čimprejšnjemu sprejetju ukrepov za zagotovitev večje varnosti kolesarjev na cestnih dirkah. Generalni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge se je odzval na zadnje dogajanje v tekmovalni karavani ter izrazil prepričanje, da je treba na dirkah bolje poskrbeti za varnost kolesarjev.

"Utrujen sem od čakanja. Prej ko se začnejo spremembe, tem bolje," je za AFP povedal Plugge. "Jonas je še vedno v bolnišnici. Wout je doma. Okrevata po vsem. Začeli smo pripravljati rešitve. Organizacija SafeR je pripravljena na delo. Vendar se povsod malo zatika zaradi velikih egov in politike. Res je čas, da začnemo. In res sem že sit vsega. O tem govorimo že štiri leta," je poudaril.

K pospešitvi potrebnih sprememb je Plugge pozval tudi prvega moža mednarodne kolesarske federacije Davida Lappartienta. "Ne bo rešeno v enem tednu. Potrebovali bomo čas. Zato prej ko začnemo, tem bolje," je dejal Plugge.

