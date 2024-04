Nedavna Dirka po Baskiji bi morala biti predvsem priložnost, da v medsebojnem spopadu vidimo tri od štirih favoritov za zmago na letošnjem Touru, Primoža Rogliča, Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda, zmagovalca zadnjih dveh izvedb Dirke po Franciji. A se je v četrti etapi sprevrgla v nočno moro , ki je na glavo postavila celotno kolesarsko sezono. V grozljivem množičnem padcu na spustu z Olaeta sta jo pošteno skupila Vingegaard in Evenepoel, še najbolj srečno jo je odnesel slovenski as Roglič.

"Ne zgodi se pogosto, da lahko v istem stavku omeniš Primoža Rogliča in padec, nato pa se izkaže, da je prav on srečnež," je v svoji kolumni za spletno stran Cyclingnews zapisala Philippa York. "Toda kolesarstvo je polno presenečenj, zato lahko lider BORE - hansgrohe preživi dva padca in odstopi z dirke v dresu vodilnega, pa to lahko opišemo kot srečen dogodek. Celo čudežen," meni analitičarka, nekoč kolesarski profesionalec Robert Millar.

Ja, res neverjetno, v Baskiji jo je prav Roglič, ki je imel v preteklost nemalo težav s poškodbami zaradi padcev, odnesel izjemno srečno. Brez zlomov. Zasavec že trenira in se pripravlja na ardenske klasike, Valonsko puščico in spomenik Liege–Bastogne–Liege. Yorkova meni, da bi moral razmisliti o tem, da bi puščico celo izpustil in privarčeval nekaj moči za LBL, kjer se bo pomeril z rojakom in najboljšim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem.

"Mislim, da Jonas Vingegaard letos ne bo dobil tretjega Toura"

"Škoda, da si bomo 63. izdajo Dirke po Baskiji zapomnili bolj po uničujoči nesreči kot po spektakularnih predstavah," je še zapisala Philippa York. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko A če je Roglič "čudežno" ubežal hujšim poškodbam na Dirki po Baskiji, sta imela veliko manj sreče Evenepoel in predvsem Vingegaard. "Na žalost mislim, da Jonas Vingegaard letos ne bo dobil tretjega Toura, tudi če se bo uspel sestaviti in se pojaviti na startu, kar se glede na obseg njegovih poškodb prav tako zdi malo verjetno. Če bi bila samo – in besedo 'samo' uporabljam z največjim spoštovanjem do posledic vsake poškodbe – zlomljena ključnica ali rebra ali pa samo predrta pljuča, bi morda imel dokaj kratko prekinitev v svojem urniku. Ker pa ima vse naenkrat, najbrž ni najsmotrneje pričakovati, da se bo sploh pojavil na startu v Firencah za obrambo naslova prvaka Toura. Tudi to, da je še vedno v bolnišnici, kaže, kako resno je poškodovan," je o možnostih Vingegaarda črnogleda Yorkova.

Pri Remcu je drugače

Pa Remco? "Pri njem so stvari drugačne," piše. "Hitra vrnitev v Belgijo na operacijo ključnice bi lahko pomenila, da bo v enem tednu spet vrtel pedala, najprej na domačem trenažerju, nato pa se bo postopoma vrnil na cesto. Kolesarji so se po zlomu ključnice že vračali na tekmovanja 14 dni po operaciji. Je pa to res odvisno od vsakega posameznega primera. Bolj skrb zbujajoč za Evenepoela in Soudal-QuickStep je zlom lopatice, saj lahko traja dlje časa, da se zaceli in ne bo ovirala njegovega gibanja ter vplivala na njegov položaj v kronometru. V klancih, kjer večinoma sedi, ne bi smel imeti prevelikih težav, saj ima obilico moči, stegovanje rok v neudoben položaj na aerokrmilu na kronometrih pa je druga stvar."

Evenepoel trenutno okreva doma, Yorkova meni, da mladi Belgijec tudi, če mu uspe priti na start Toura, ki bo 29. junija v Firencah, za osrednjo dirko sezone ne bo optimalno pripravljen. Že zdaj namreč izgublja dragocen čas za priprave. Morda bo zaradi tega tudi spremenil poudarke sezone in se bo bolj kot na Tour – na tem bi/bo nastopil sploh prvič v karieri – osredotočil na olimpijske igre v Parizu.

"Kolesarji so se po zlomu ključnice že vračali na tekmovanja 14 dni po operaciji. Bolj skrb zbujajoč za Evenepoela in Soudal-QuickStep je zlom lopatice." Foto: Guliverimage

Namesto spektakla uničujoča nesreča

"Baskija bi nam morala pokazati, kako dobri so trije izmed velikih štirih kandidatov za Tour de France. Preverili bi lahko, kako se bo Remco Evenepoel spopadel z Jonasaom Vingegaardom v dobri formi in kako dirka popolnoma zdrav Roglič. A tega ne bomo vedeli nikoli. Namesto da bi analizirali relativne odlike vsakega kolesarja in njihovih ekip v pripravi do julija, smo zdaj osredotočeni na to, kako si lahko Vingegaard, Evenepoel in – v precej manjši meri – Roglič opomorejo od svojih poškodb. Z drugimi besedami, kaj to zdaj pomeni za njihove upe in sanje na Tour de France. Škoda, da si bomo 63. izdajo Dirke po Baskiji zapomnili bolj po uničujoči nesreči kot po spektakularnih predstavah," je še zapisala Philippa York.

