Zaradi množičnega padca na četrti etapi Dirke po Baskiji je moralo več favoritov dirke in protagonistov vrha kolesarske svetovne lestvice na okrevanje. Med njimi je tudi član UAE Emirates Jay Vine, ki je obležal v betonskem jašku ob cesti. Prvi pregledi so pokazali, da je med padcem utrpel več zlomljenih vretenc.

Avstralec je še vedno v bolnišnici, od koder se je na družbenih omrežjih oglasil v torek. "Neverjetna podpora vseh, najlepša hvala za vsa sporočila. Novice o mojem zdravju: s pomočjo hojice sem se lahko nekoliko sprehodil po sobi. Prvi korak po vsem, kar sem preživel, je bil precej čustven. Čakam na vrnitev domov v Andoro, so pa bili vsi ljudje v bolnišnici, osebje, čudoviti. Kar ne morem verjeti, da bom nekoč še lahko hodil in se igral s svojimi otroki. Prvih nekaj dni je bilo kar grozljivih, saj nismo bili prepričani, ali bom imel nevrološke težave. Pred menoj je dolga pot okrevanja, a veselim se, da se bo okrevanje končno lahko začelo," je zapisal 28-letnik, ki bi moral biti na Dirki po Franciji eden glavnih pomočnikov slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

Med kolesarji, ki so se tisti četrtek poškodovali na Dirki po Baskiji, so bili tudi Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Roglič se je po padcu na srečo že vrnil na sobno kolo, Danca pa čaka daljše okrevanje, pred dnevi so mu uspešno operirali ključnico.

