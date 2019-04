Ključna napaka je bil samostojni pobeg

Matej Mohorič se je spredaj znašel 100 kilometrov od cilja, na vzponu na Muur, ko je razpadla glavnina. Kakšnih 25 kilometrov kasneje je preostale kolesarje v vodilni skupini pustil za seboj in se podal v samostojno vožnjo, ki je trajala 10 kilometrov. Ko so ga ujeli, je še poskušal držati stik, a je potrošil preveč moči.

"Na vzponu na Muur se je naredila selekcija, ostalo nas je 30. Nekako smo vsi spregledali ekipo Katjuše, mislili smo, da nima nikogar v ospredju. Mislili smo, da se bomo obdržali skupaj. Motili smo se. Katjuša je potegnila, jaz tega nisem vedel, napadel sem, že prej sem potrošil veliko energije. Ni bila najbolj pametna odločitev. Bilo je veliko zmede in kaosa, težko je videti in vedeti. Pričakoval sem, da bom prehitel selekcijo, da me bo iz ozadja ujela kakšna manjša skupina. Žal se to ni zgodilo," je uvodoma pojasnil Mohorič.

Dirka mu je postala zelo všeč

Za konec je odkrito priznal: "V zaključku mi je zmanjkalo energije, da bi ujel skupinico prvih kolesarjev. Malo mi je zmanjkalo. Bil sem dovolj močan, nisem pa dobro razporedil moči."

Temu je dodal: "Se vidimo naslednje leto." Belgijske klasike, predvsem dirka po Flandriji, mu je postala všeč in na njej bi rad v prihodnosti naredil kakšen odmeven rezultat.

"Je drugačna kot ostale klasike. Tri belgijske pred Flandrijo so krajše, manj zahtevne. Flandrija mi od vseh najbolj ustreza. Mislim, da bi na njej lahko kaj dosegel."

Pravi, da je bila ključna napaka samostojni pobeg. Foto: Vid Ponikvar

Je vsestranski, a to ni vedno najboljša stvar

Mohorič je v spomladanskem delu sezone dokazal, da se lahko z najboljšimi bori tudi na enodnevnih dirkah, svoje kakovosti je že lani potrdil na etapnih dirkah.

"Res je, sem vsestranski. Ni pa to vedno najboljša stvar. Mogoče mi manjka malo hitrosti v sprintu, mogoče nekaj moči in manj teže za klance. Na srečo je dovolj dirk, kjer pride do izraza kombinacija vsega," meni nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani.

Delo moštvenih kolegov iz Bahrain-Meride je sicer pohvalil. Vsi so opravili svoje delo, a s prvim kapetanom ekipe Sonnyjem Colbrellijem ni mogel sodelovati, ker je italijanski sprinter upal na zaključni obračun najhitrejših, Mohorič pa je pokrival napade in trošil energijo. "Ključna napaka je bil samostojni pobeg. Tam sem potrošil preveč in potem plačal v finalu. Ostali sotekmovalci so se super držali, pomagali so, naredili delo," je med drugim dejal 24-letnik.