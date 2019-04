Štirje Slovenci na flandrijskem prazniku, med njimi v ospredju Mohorič

Matej Mohorič v tej sezoni dokazuje, da slovensko kolesarstvo dobiva tekmovalca za enodnevne dirke, ki se lahko bori z najboljšimi na svetu. To bo skušal vnovič dokazati na nedeljski prestižni dirki po Flandriji, enem od vrhuncev enodnevnih preizkušenj. Na startu bodo še Kristijan Koren, Jan Tratnik in Luka Mezgec, vsi v vlogah pomočnikov.

Nekdanji švicarski kolesar Fabian Cancellara, specialist za enodnevne dirke, je pred leti dirko po Flandriji opisal kot Božič v Belgiji, že 103. dirka bo letos tako kot vselej boj najboljših kolesarjev sveta za prestižno zmago, ki jo sicer brani Nizozemec Niki Terpstra. Na poti do ubranitve pa ga čaka 18 vzponov, ozke ceste, tlakovci, vsaj pol milijona gledalcev ob progi ter številni kolesarski asi, ki jim bo štrene skušal mešati tudi Mohorič.

Štiriindvajsetletni Gorenjec bo na De Ronde drugi kapetan Bahrain-Meride, prvi bo Italijan Sonny Colbrelli. Oba bosta ob sebi imela še dva slovenska pomočnika Korena in Tratnika. Mohorič je za cilj spomladanskega dela sezone postavil enodnevne dirke, na njih mu gre do zdaj zelo dobro. Na Milano-Sanremo je v zaključku dobro opozoril nase in osvojil peto mesto, na treh belgijskih klasikah E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem in Dwars door Vlaanderen je bil 27., deveti in 15.

Na startu nedeljske 270-kilometrske dirke bo tako lahko sproščen. Dirka po Flandriji velja za izredno zahtevno, Mohorič pa velja za kolesarja, ki je na težkih terenih izvrsten. Obljublja boj do zadnjega atoma moči, upa pa, da mu boja z najboljšimi ne bosta preprečila kakšen padec ali mehanska okvara kolesa.

Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani ima izvrstno priložnost, da na flandrijskem spektaklu še enkrat opozori nase, dosegljivo je tudi deveto mesto Simona Špilaka iz leta 2008, kar je najboljši slovenski dosežek na teh dirkah.

Mezgec bo "v službi" Italijana Mattea Trentina, ki sodi v širši krog favoritov za najvišja mesta, v ožjem so Belgijci Greg van Avermaet, Philippe Gilbert, Oliver Naessen, Wout van Aert, Norvežan Alexander Kristoff, Avstralec Michael Matthews, Slovak Peter Sagan, Nizozemec Mathieu van der Poel, svetovni prvak iz Španije Alejandro Valverde, ki bo dobra dva tedna pred 39. rojstnim dnem prvič nastopil na dirki po Flandriji ...

