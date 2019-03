Belgijska klasika po desetletju spet Norvežanu, Matej Mohorič deveti #video

Za Norveško je to tretja zmaga na dirki, pred desetimi leti jo je dobil Edwald Boason Hagen, leta 2006 pa Thor Hushovd.

Še ena odlična predstava slovenskega asa

Še eno odlično predstavo je pokazal slovenski as Matej Mohorič. Ves čas dirke je vozil skupaj z najboljšimi, pokrival napade, lovil ubežnike, čeprav je bil brez pomoči svojih ekipnih kolegov iz ekipe Bahrain Merida, je tudi z najboljšimi vstopil v šprint, v katerem je zasedel deveto mesto.

What a race! A lot of attacks in the finale but in the end @Kristoff87 took the win in the sprint 🥇🇳🇴 pic.twitter.com/sO8pPSTwpU — GentWevelgem (@GentWevelgem) March 31, 2019

Poleg prvih treh so bili pred njim še Nizozemca Mathieu Van der Poel in Danny Van Poppel, Francoz Adrien Petit, Italijan Matteo Trentin in Nemec Rüdiger Selig.

Sagan bežal ...

Dirka Gent-Wevelgem z desetimi vzponi in tlakovanimi cestami je ena tistih klasik, na kateri imajo največ možnosti šprinterji in tudi tokrat jo je osvojil šprinterski specialist. Tokrat sicer ne slovaški zvezdnik Peter Sagan, tekmovalec, ki je tu že trikrat zmagal, bil enkrat drugi in dvakrat tretji, tudi tokrat pa ni bil daleč od uspeha.

Presenetljivo hitro se je znašel v ubežni skupini, ki se je predvsem zaradi vetra lahko oblikovala že po 50 kilometrih ravninske vožnje. V te skupini, ki je imela ves čas okoli minute prednosti, so bili nekateri favoriti, zato je bilo treba nanjo še kako paziti. Tega se je zavedal tudi Mohorič, ki naj bi bil pomočnik Sonnyju Colbrelliju (Italijan je odstopil), bil je najaktivnejši med tistimi z željo, da ubežnike ujamejo.

... Mohorič lovil

Ko se je razlika začela zmanjševati, se je Sagan skupaj še s trojico kolesarjev, in sicer Trentinom, Belgijcem Dylanom Teunsom in Nizozemcem Mikom Teunissenom (pozneje se jim je pridružil še Luke Rowe) odločil za napad, njihov beg je trajal vse do 18 kilometrov pred ciljem, ko jih je zasledovalna skupina spet tudi po zaslugi aktivnega Mohoriča ujela. Do konca je bilo še nekaj napadov, do zadnjega kilometra je bila v prednosti četverica kolesarjev, v kateri favoritov ni bilo, a na koncu je vendarle odločil šprint.

Mohorič je bil edini od štirih Slovencev, ki je prišel v cilj, odstopila sta njegova klubska kolega Jan Tratnik in Luka Pibernik in tudi kolesar ekipe Mitchelton Scott Luka Mezgec.

